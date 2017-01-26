Kurtulmuş: 'Evet' demek meşruysa 'Hayır' demek de meşrudur

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş "Eşit şartlarda herkesin kampanya yapması noktasında garanti veririz. Nasıl 'evet' demek meşruysa 'hayır' demek de meşrudur. Hayır kampanyasını yapanlarla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaz, olamaz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT'de katıldığı bir programda TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Değişiklikle ilgili eleştiriler hatırlatılarak, içeriğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, halkın referandum sürecinde değişiklikle ilgili bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ana muhalefetin ve diğer muhalefet unsurlarının temel yanlışları ya da bilerek yaptıkları temel bir hata şu, 'Efendim bir rejim değişikliği... Türkiye bir rejim değişikliğine gidiyor.' Bu hiçbir şekilde doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin egemenliği nasıl kullanacağı açıktır. Egemenliğin kaynağı bizatihi milletin oylarıdır, milli iradedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Buradan baktığınız zaman Türkiye'deki devletin rejimiyle ilgili tartışma, 1923'te sona ermiştir." diye konuştu.

"Herkes özgürce kampanyasını yapacak"

"Referandumun OHAL şartlarında olmasının anti demokratik bir uygulama" olduğu eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "OHAL'i Hükümet efendim böyle bir fantazi olsun diye ilan etmedi." ifadesini kullandı. OHAL'i eleştirenlerin 15 Temmuz gecesini hatırlamaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, OHAL'in seçimden ayrı bir mesele olduğunu kaydetti.

"OHAL sürecinde muhalefetin, eşit koşullarda kampanya yürütemeyeceği" yönündeki eleştirilerin de anımsatılmasına karşılık Kurtulmuş, "Asla, öyle bir şey olmayacak. Eşit, özgür şartlarda herkesin kampanya yapması noktasında garanti veririz. Nasıl 'evet' demek meşruysa 'hayır' demek de meşrudur. Hayır kampanyasını yapanlarla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaz, olamaz. Onun karşısında biz oluruz. Herkes kalkacak, sözünü söyleyecek, özgürce kampanyasını yapacak. Kimseye bir tahdit, kısıtlama mevzu bahis değildir. Dolayısıyla kararı da millet verecek." dedi.

"Terör tehdidine dikkat çekmek için bunu söyledim"

"Terör konusunda yaptığınız açıklama çok tartışmalı. Cümleleriniz, sandıktan 'evet' oylarının çıkması, terörün ortadan kalkması için tek koşuldur gibi algılandı ve öyle yorumlandı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Yanlış yorumlandı. Laf tersinden ele alındı. Zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu, muhabir sorduğu zaman yüz ifadelerinden ve tepkilerinden 'eğer öyleyse' diye başladı. Yani sözümü dinlememiş ve okumamış olduğu anlaşılıyor. Ayrıca 'Numan Kurtulmuş gibi birisi' derken de benim bunu kastetmeyeceğimi kendi zihin dünyasında bilerek bunu söylüyor. Söylediğim son derece açıktır. Anadolu Ajansının katıldığım programında sorulan soru, 'Referandum sürecinde terör, artar mı, böyle bir endişeniz var mı? sorusuydu. 'Evet, böyle bir endişemiz var' dedim. Türkiye uzunca süredir, üç temel terör örgütü tarafından tehdit altındadır. Bu örgütler, FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı stratejik iş birliği içerisindedirler. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, terörü bir şekilde enstrüman olarak kullanıyorlar, bu süreçte de ilave bir motivasyon ortaya çıkabilir ve terör örgütleri de Türkiye'ye daha fazla zarar verip halkı canından bezdirecek bir noktaya getirmek isterler. Söylediğim cümle budur. Kampanyayı da etkilemek için bunu yapabilirler. Yani terör tehdidine dikkat çekmek için bunu söyledim.

Ama Allah'ın izniyle sandıktan 'evet' çıktıktan sonra terör örgütleri diz çökerler. Çünkü daha güçlü, istikrarlı, terörün üstüne çok daha güçlü şekilde giden iktidar ortaya çıkar. Bu lafın neresinden 'Hükümet terörü destekliyor, bunu itiraf etti' görüşü çıkabilir. Bu son derece maksatlı, yanlış yapılmış bir yorumdur. Açık söylüyorum, vicdan ile ahlak ölçülerinin dışına çıkmış olan bir yorumdur."

"Kendi milli bekasını koruma operasyonudur"

Fırat Kalkanı Harekatı ve El Bab operasyonuna yönelik soru üzerine de Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Her halükarda Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Özgür Suriye Ordusu'nu kendi imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz, kimse yardım etmese bile bu Türkiye için önemlidir. Fırat Kalkanı Operasyonu da bir fantezi değildir ya da Türkiye'nin Suriye topraklarında toprak elde etmek için başlattığı bir operasyon değildir. Fırat Kalkanı Operasyonu, Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi milli bekasını koruma operasyonudur." ifadesini kullandı.

Bu operasyonun ulusal olarak vatanı koruma stratejisinin bir parçası olduğuna vurgu yapan Numan Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, Cizre'de kazılan çukurlardaki bombaları, o bombaları koyan teröristleri etkisiz hale getirmek nasıl Türkiye'nin milli menfaatlerinin, ulusal güvenliğinin bir parçasıysa El Bab operasyonu da Fırat Kalkanı Operasyonu da ulusal güvenliğinin bir parçasıdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bir başka soru üzerine de bedelli askerlik konusunun gündemde olmadığını belirtti.