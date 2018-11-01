Kurtulmuş: EYT konusu kapanmıştır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler için uygulanmayacak olmasını, “Genel seçimde ittifak daha kolaydı. Yerel seçimde böyle bir imkan yok. Pratikte sürdürülmesi zor olacaktı” sözleriyle yorumladı.

EYT sorusuna cevap veren Kurtulmuş, “O konu kapanmıştır, Türkiye’nin kaldırabileceği bir yük değil” dedi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, yerel seçimlerde aday profilinin önemine dikkat çekerek, “Bu seçim çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmasına sığınan veya partinin sırtına basarak aday olanlarla seçime girmeyeceğiz. Partiye bir şeyler katacak adaylarla gireceğiz. Mütevazı, adaletli, hakkaniyetli olacak. Asla kibirli olmayacak” ifadelerini kullandı.

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