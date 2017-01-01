Kurtulmuş: İnsanlarımız tedbirli olsunlar ama korkmasınlar

Hükümet Sözcüsü Numan kurtulmuş, Reina'da yılbaşı kutlayanlara yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul için başka saldırı uyarısı var mı" sorusuna "kurtulmuş, İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Reina’da saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi. “Bir kişinin yaptığı anlaşılıyor. 2016 çok zor geçti. 2017 daha güzel olacak beklentisi içindeydik. Ama biz rahat vermeyeceğiz diyorlar. Bunu ortaya koyanlarla mücadeleye korkmadan yılmadan devam edeceğiz. En kısa zamanda saldırganın yakalanması ve bağlantılarının ortaya konmasını temenni ediyoruz. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde hem teröristin kimliği hem bağlantıları ortaya çıkar. Bu kadar profesyonel bir saldırıyı tek başına yapmak kolay değil.”

‘ALLAH’IN İZNİYLE KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, daha sonra NTV’de de açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4’ü ciddi olmak üzere 65 kişinin de yaralandığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği. Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ’in PKK’nın beli kırıldı. 2017’de Allah’ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.”

‘BÜYÜK TÜRKİYE İSTEMİYORLAR’

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:: “Türkiye’nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması birilerini rahatsız etmiş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır.”

‘KİMSE KORKARAK YAŞAMASIN’

Kurtulmuş, “İstanbul için başka bir saldırı uyarısı” olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı: “Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet korksun ürksün, millet rutin hayatını terk etsin. Sürekli içine kapalı halde yaşasın istiyor. Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor. Çok sayıda terör saldırısı önleniyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını korkuyla, panikle yaşamalarını asla istemeyiz. İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün yaratmaya çalıştığı psikolojik ortama izin vermeyeceğiz.”