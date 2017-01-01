"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Kurtulmuş: İnsanlarımız tedbirli olsunlar ama korkmasınlar

01 Ocak 2017, Pazar 18:00
Hükümet Sözcüsü Numan kurtulmuş, Reina'da yılbaşı kutlayanlara yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul için başka saldırı uyarısı var mı" sorusuna "kurtulmuş, İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın" yanıtını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Reina’da saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi. “Bir kişinin yaptığı anlaşılıyor. 2016 çok zor geçti. 2017 daha güzel olacak beklentisi içindeydik. Ama biz rahat vermeyeceğiz diyorlar. Bunu ortaya koyanlarla mücadeleye korkmadan yılmadan devam edeceğiz. En kısa zamanda saldırganın yakalanması ve bağlantılarının ortaya konmasını temenni ediyoruz. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde hem teröristin kimliği hem bağlantıları ortaya çıkar. Bu kadar profesyonel bir saldırıyı tek başına yapmak kolay değil.”

‘ALLAH’IN İZNİYLE KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, daha sonra NTV’de de açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4’ü ciddi olmak üzere 65 kişinin de yaralandığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği. Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ’in PKK’nın beli kırıldı. 2017’de Allah’ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.”

‘BÜYÜK TÜRKİYE İSTEMİYORLAR’

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:: “Türkiye’nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması birilerini rahatsız etmiş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır.”

‘KİMSE KORKARAK YAŞAMASIN’

Kurtulmuş, “İstanbul için başka bir saldırı uyarısı” olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı: “Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet korksun ürksün, millet rutin hayatını terk etsin. Sürekli içine kapalı halde yaşasın istiyor. Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor. Çok sayıda terör saldırısı önleniyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını korkuyla, panikle yaşamalarını asla istemeyiz. İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün yaratmaya çalıştığı psikolojik ortama izin vermeyeceğiz.”

Okunma Sayısı: 1106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

    Güvenlik ve istihbarat muamması

    Güzel şeyler de oluyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

    Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

    Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

    Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

    Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

    120 fabrikada üretim durdu

    3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

    Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

    İthalat da, ihracat da düştü

    NATO'da bayraklar yarıya indirildi

    ''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

    İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

    Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

    Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

    Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
    Faruk ÇAKIR

    Sermayeyi mi kaybettik?
    Cevher İLHAN

    Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
    Genel

    Güvenlik ve istihbarat muamması
    Genel

    Anayasa teklifine üç itiraz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörden niye korunamıyoruz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
    Caner KUTLU

    Akl-ı selim
    Genel

    Güzel şeyler de oluyor
    Ahmet BATTAL

    Dalga beraber geçilir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.