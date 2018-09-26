Kurtulmuş’tan ‘gayr-ı resmî’ açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yerel seçimlerde muhtemel ittifakı ele almak için yaptıkları görüşmeye ilişkin olarak, “Onlar gayri resmî olarak, bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler, karşılıklı olarak temenniler dile getirilmiştir” dedi.

İki parti, 24 Haziran’daki Meclis ve cumhurbaşkanı seçimine ittifak yaparak girmişti.

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