"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Kurtulmuş'tan ''ortak (AKP ve MHP) referandum kampanyası'' açıklaması

24 Ocak 2017, Salı 10:24
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumla ilgili şunları söyledi:

"İki farklı partinin bir anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müştereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakımından bir referandum kampanyası yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi söz konusu değildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak."

Kurtulmuş, referandum süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öyle görünüyor ki büyük ihtimalle biz, bunun bir rejim değişikliği değil sistem değişikliği olduğu, Türkiye'nin etkin bir yönetim modeline kavuşmasının büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye için en önemli hususlardan birisi olduğu ana fikri üzerine oturacak bir kampanya yürüteceğiz. Özellikle terörle mücadele konusunda gelinen nokta, son aylarda sağlanan çok ciddi başarılar ve daha güçlü bir hükümet modeliyle, daha seri karar alabilen yürütme modeliyle terörün de üstesinden daha rahat gelinebileceği fikriyle bir kampanya yürütülecek."

Anayasa Değişikliği Hakkında...

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anayasa Değişikliği Kanunu hakkında "Cumhurbaşkanı kendi bakanlarını, kabinesini kuracak ve KHK'lar ile bazı konularda çok daha hızlı bir şekilde karar alma imkanına sahip olacak. Ama bunun karşılığında da çok kuvvetli birtakım denetim mekanizmalarıyla, kuvvetli birtakım hesap verme sonucuyla karşı karşıya kalacak. Böyle olunca Türkiye daha hızlı kararlar alacak, aradaki birtakım mekanizmalar devreden çıktığı için özellikle ekonomi alanında Türkiye çok daha hızlı karar alacak, yolunda daha kuvvetli adımlarla devam edecek." diye konuştu.

AA

Etiketler: numan kurtulmuş, referandum
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurtulmuş'tan ''ortak (AKP ve MHP) referandum kampanyası'' açıklaması

    Suriye görüşmelerinin ikinci günü başladı

    Anlamlı buluşma... "Biz nice Ömerler, nice şehitler verdik"

    Görevinin son saatlerinde Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

    Beyaz Saray Sözcüsünden Filistin ve İsrail'i ilgilendiren önemli açıklama

    Hükümete Mavi Marmara davası

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Türk ve Rus jetlerinden IŞİD'e karşı ortak hava harekatı

    Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan çekildi

    Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

    Irak: Musul'un doğusunda kontrol ele geçirildi

    Rusya'dan Esad rejimine ateşkes uyarısı

    Yeniden yükselişe geçti

    AKPM'den Türkiye kararı

    Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

    Darbe davasında yargılanan El Bab'daki askerlere tebligat yapılamadı

    Türkiye'nin Trump yönetiminden beklentilerini açıkladı

    Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dilidir
    Cevher İLHAN

    “Tek adamlık” sistemi
    Genel

    Hükümete Mavi Marmara davası
    Caner KUTLU

    Özgürlük harekettedir
    Atilla YILMAZ

    Yılmaz Erdoğan’la “Kızıl Korku”
    Ahmet BATTAL

    Taş gibi yumurta!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öncelik şahısta mı, prensipte mi olmalı?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın fiillerinin faili kimdir?
    Genel

    Görevinin son saatlerinde Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.