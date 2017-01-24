Kurtulmuş'tan ''ortak (AKP ve MHP) referandum kampanyası'' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anayasa değişikliği için yapılacak referandumla ilgili şunları söyledi:

"İki farklı partinin bir anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müştereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakımından bir referandum kampanyası yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi söz konusu değildir. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak."

Kurtulmuş, referandum süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Öyle görünüyor ki büyük ihtimalle biz, bunun bir rejim değişikliği değil sistem değişikliği olduğu, Türkiye'nin etkin bir yönetim modeline kavuşmasının büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye için en önemli hususlardan birisi olduğu ana fikri üzerine oturacak bir kampanya yürüteceğiz. Özellikle terörle mücadele konusunda gelinen nokta, son aylarda sağlanan çok ciddi başarılar ve daha güçlü bir hükümet modeliyle, daha seri karar alabilen yürütme modeliyle terörün de üstesinden daha rahat gelinebileceği fikriyle bir kampanya yürütülecek."

Anayasa Değişikliği Hakkında...

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anayasa Değişikliği Kanunu hakkında "Cumhurbaşkanı kendi bakanlarını, kabinesini kuracak ve KHK'lar ile bazı konularda çok daha hızlı bir şekilde karar alma imkanına sahip olacak. Ama bunun karşılığında da çok kuvvetli birtakım denetim mekanizmalarıyla, kuvvetli birtakım hesap verme sonucuyla karşı karşıya kalacak. Böyle olunca Türkiye daha hızlı kararlar alacak, aradaki birtakım mekanizmalar devreden çıktığı için özellikle ekonomi alanında Türkiye çok daha hızlı karar alacak, yolunda daha kuvvetli adımlarla devam edecek." diye konuştu.