Kurtulmuş: Teröre alışmayacağız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Milletçe bir olacağız, kenetleneceğiz. Teröre alışmayacağız, yılmayacağız. Terör karşısında diz çökmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "kalleş" olarak nitelendirdiği saldırıyı lanetledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Kurtulmuş, "Milletçe bir olacağız, kenetleneceğiz. Teröre alışmayacağız. Yılmayacağız. Terör karşısında diz çökmeyeceğiz. Terör ve arkasındaki siyasi akılların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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