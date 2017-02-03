"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Kurtulmuş: "Yeni yönetim sistemiyle'' terör örgütlerine diz çöktüreceğiz

03 Şubat 2017, Cuma 14:37
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğinde düzenlenen Ordu İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önüne bir referandum sandığının geleceğini belirterek, Türkiye'nin çok partili hayatta sancılı bir dönemi geride bıraktığını söyledi.

"Eğer Türkiye, bir Suriye, bir Mısır, bir Libya, bir Irak olmadıysa bunun birçok sebebi vardır. Ama en önemli ve birinci sebebi, sandığın ortada olmasıdır." diyen Kurtulmuş, tek başına sandığın, hele ki yönetim sistemi gibi önemli bir değişiklik konusunda sandığın halkın önüne gelmesinin dahi tek başına Türkiye için büyük bir kazanç olduğuna vurgu yaptı.

"Türkiye'de egemenliğin kaynağı, kayıtsız, şartsız millettir"

Anayasa değişikliği kanununun neler değiştireceği ve Türkiye'ye neler kazandıracağı konusunda da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, değişiklik paketinin, rejimin niteliğini değiştirmeye dönük olmadığının altını çizdi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de egemenliğin kaynağı, kayıtsız, şartsız millettir. TBMM'de de böyle yazar. Şimdi bu anayasa değişikliği paketiyle birlikte egemenliğin kayıtsız, şartsız millete geçmesini sağlayacak bir hükümet sistemi değişikliği teklif ediliyor. Rejim değişikliği değil."

"Millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacaktır"

Yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte terörle mücadelenin de güçleneceğini belirten Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Biz böyle deyince birileri de de yanlış anlıyor. 'Görüyor musunuz? Hükümet teröre destek veriyor' gibi lafı tersinden anlayarak anlatmaya çalışıyorlar. Kastımız şu, Ortadoğu'da bir oyun oynanıyor. PYD'sinden PKK'sından DEAŞ'ına kadar. Musul'daki operasyonlardan Rakka'ya kadar, Türkiye'de kazılan çukurlara kadar bunların hepsi, aynı resmin küçük bir parçasıdır. Yüzlerce parçadan oluşan bu büyük resmin bütününü görmek mecburiyetindeyiz. Bölgede bir oyun oynanıyor. Türkiye, ikinci Sykes-Picot dediğimiz yeni bir bölünme senaryosunun ortasındaki İslam coğrafyasının merkez ülkesidir. Etnik bakımdan, mezhebi bakımdan, bu ülkeler bölünmeye çalışılıyor."

Bu oyunun farkında olan ve oyunu bozacak olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşte Türkiye, böyle olduğu için, sürekli terör saldırılarıyla karşı karşıyadır, sürekli ekonomik birtakım saldırılarla karşı karşıyadır. Dini, mezhebi, siyaseti birbirine taban tabana zıt, birtakım uydurulmuş terör örgütünün hepsinin de Türkiye'ye karşı olmasının sebebi budur. Bakıyorsunuz DEAŞ'a karşı uluslararası bir ittifak oluşturmak için bir araya gelen ülkeler, DEAŞ'a karşı mücadele etmek şöyle dursun, DEAŞ'a karşı samimiyetle mücadele eden Türkiye'ye karşı en ufak bir destekte bulunmuyorlar. Hadi oradan da vazgeçtik, gölge etmesinler, bu ülkenin silahları, Türkiye'ye karşı mücadele eden PKK'nın uzantısı olan örgütlerin elinde... Onlara zırhlılar, roketatarlar, tanksavarlar veriyorlar. Mesele, Türkiye'nin ayağa kalkmasını önlemektir. Burada bu yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz. Bu mücadele zaten devam ediyor. Ama sonuçta bu referandumdan sonra ortaya çıkacak yeni yönetim modeli, mücadele gücümüzü daha da artıracak, millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacaktır."

AA

Etiketler: numan kurtulmuş, referandum
Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • CESUR ADAM

    03.02.2017 15:40:07

    HAK-HUKUK dan ayrılmazsanız VE adalet İ İHLAS İLE UYGULARSANIZ BAŞARILI OLURSUNUZ. Gelenin keyfi için geçmişe sövmekle,makam ve mansıp için saf değiştirmekle,havf ile kapanıp-sinmekle bir yere varılmaz . Adama demişler,ismin ne? demiş'MÜLAYİM,muhatabı sert olsan ne yazar deyivermiş.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ortaköy saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Vefatının yıl dönümünde Ali Ulvi Kurucu'yu rahmetle yad ediyoruz

Trump'tan İran'a çok sert mesaj!

Brooklyn'de cemaatle namaz kılındı

Kurtulmuş: "Yeni yönetim sistemiyle'' terör örgütlerine diz çöktüreceğiz

ABD, İsrail'in yerleşim politikasını eleştirdi

Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı

Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı

300 ekmek için çetin mücadele...

TBMM'deki dehşet veren ''haberleşme'' israfı ile ilgili flaş gelişme!

Türkiye'den Yunanistan'a önemli uyarı: İmtina etmeyeceğimizi bildiriyoruz

Bugün açılıyor

Referandum için harcanacak parayı açıkladı

Meteoroloji'den bu defa 'sıcaklık' uyarısı

Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...

Gerçekçi olalım, 2017 yılına kötü başladık

Enflasyon rakamları açıklandı

Kanada'da yine cami saldırısı

81 ilde eş zamanlı operasyon

En Çok Okunanlar

Zekeriyya KOCA

Hıristiyanların Müslümanca tavırları; Müslümanların...
Kâzım GÜLEÇYÜZ

AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor
Cevher İLHAN

Yargıya vesâyet
Genel

81 ilde eş zamanlı operasyon
Faruk ÇAKIR

Dünyayı ateşe atan adam
M. Latif SALİHOĞLU

Fırsatçı İngiltere ve Kıbrıs Gàilesi
Genel

Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...
Genel

Trump’a en güzel cevap
Genel

Adına Twitter hesabı açıldı
Süleyman KÖSMENE

Sabrı güçleştiren cerbezeler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.