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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Kutuplaşma bir numaralı meselemiz

05 Eylül 2017, Salı
Türkiye’nin en önemli meselelerinin başında toplumdaki kutuplaşmanın geldiğini kaydeden SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, insanların birbirileri ile hasım hale getirildiğini belirterek, “Kutuplaşma olduğu zaman düşünce ortadan kalkıyor” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. İl başkanlığındaki bayramlaşmada konuşan Karamollaoğlu, “Bugün Türkiye’nin en önemli meselelerinin başında kutuplaşma geliyor. İnsanlar birbirileri ile hasım hale getiriliyor. Bu yüzden insanların düşünme melekeleri dumura uğruyor. Düşünemezsen hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı, haramı ayırt edemezsin. Kutuplaşma olduğu zaman düşünce ortadan kalkıyor. Ama kutuplaşmanın bir özelliği var. Sana bağlı olan adam sağlam kalıyor. Niye? Çünkü artık düşünme melekesini kaybettiği için ‘yanlış ta olsa bizim ekip doğrudur’ diyor. Mesele öyle düzeltilmez ki. Onun için biz kutuplaşmayı ülkemizin bir numaralı meselesi görüyoruz” dedi. 

ADALET OLMAZSA HUZUR OLMAZ

Karamollaoğlu, “Adalet olmazsa bir ülkede huzur olmaz. Onun adalet, hak, hukuk mülkün temelidir, devletin temelidir. ‘O kadar büyük, karmaşık bir ortamda yaşıyoruz ki darmadağın etmişler bizi. Bununla mücadele ederken yeri gelecek yanlışlıklar da olacak’ baştan bunu söylerseniz siz adaleti sağlayamazsınız. O adaletsizlik sizin bir yakınınıza temas ettiği zaman nasıl hareket ediyorsunuz? Şahit oluyoruz, birden bire kurallar değişiyor. Bu ne biçim iş ya? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ‘bir insan suç işlediğinde  benim kızım olsa ben onun cezasını vermekten çekinmem’. Bu bizim için bir ders. Çifte standart dediğimiz bu. İnsanlar yaptıkları hataya göre değil, mensup oldukları tarafa göre değerlendiriyorlar. ‘Bendensen senin şu kadar hatayı yapman caizdir, seni şöyle tutuyorum’, adalet öyle olmaz. Adalet mülkün temelidir, kamil manada ya vardır ya yoktur. Onun için biz mutlaka adaletin tesis edilmesi için varız. Biz ekonomide güçlenerek büyümenin sömürüden kurtulmanın şartı olduğunu inanıyoruz ve milli gelirin de mutlaka adil dağıtılması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: temel karamollaoğlu, sp
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