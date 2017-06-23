"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

'Kuzey Suriye’de devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz'

23 Haziran 2017, Cuma 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Daha önce referandumda Türkiye'de en yüksek oyu veren ilçe olan Harran'ı ziyaret edeceği duyurulan Erdoğan, programında değişiklik yaparak kente geldikten sonra helikopterle ilk olarak Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn kenti ile komşu olan Ceylanpınar İlçesi'ne geldi.

MASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Vatanı bölmek isteyenlere her yeri dar ve mezar edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Kandil, işte Tendürek, Cudi Gabar, Bestler Deresi buralarda mücadeleler ortada. Şehitlerimiz olmuyor mu? Oluyor ama bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde Bakara Suresi'nin 154'üncü ayetini Arapça okudu ve ardından Türkçe tercüme ederek, "Hüküm ortada; kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak bilemezsiniz. Onlar bizimle beraber ve şehadet makamların en yükseğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet yok. Paralel devlet, şu, bu asla tanımıyoruz. Terör devleti buna müsaade etmedik etmeyeceğiz ve gereği neyse yaparız. Şimdi güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içindeler. Akçakale'den sesleniyorum; yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz Amerika’ya da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. Asla böyle bir şeye lütfen fırsat vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız. Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda referandumdaki destek için tekrar teşekkür ettiği vatandaşlardan 2019 yılında yapılacak seçimlerde daha yüksek oranda destek istedikten sonra Harran'a gitti.

DHA

Etiketler: erdoğan, suriye
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    115. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li iş adamları Trump'ı böyle değerlendirdi

    ''Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak''

    İl il bayram namazı saatleri...

    79 kişinin ölümüne neden olan büyük yangının nedeni açıklandı

    Pakistan’da bombalı saldırılar: En az 36 ölü

    Yeni gelişme: Çok sayıda avukat hakkında yakalama kararı!

    Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu

    İstanbul trafiğinde son durum

    Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayasofya Cami'dir

    Petrol 45 dolara düştü, hala pompaya yansıtılmadı

    Zarar 5 milyon lira!

    Manisa Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı

    Bakan Işık'tan bedelli açıklaması

    ABD'den Enis Berberoğlu açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

    Bakan açıkladı: 1 milyon 100 bin eğitimli genç işsiz

    Yemek şirketinin aşçısından şok ifade: Su lağım kokuyordu

    Rusya, Akdeniz'den IŞİD'e füze fırlattı

    CHP, Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak

    Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin askeri üssünü kapatın

    Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum sindi, devlet tıkandı
    Genel

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''
    Genel

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’
    Genel

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı
    Genel

    AKP eski milletvekili tutuklandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ı kazandık; Refah’ı kaybettik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kadir Gecesinde masumlara dua yağdırdık
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok duâ etmeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.