'Kuzey Suriye’de devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Daha önce referandumda Türkiye'de en yüksek oyu veren ilçe olan Harran'ı ziyaret edeceği duyurulan Erdoğan, programında değişiklik yaparak kente geldikten sonra helikopterle ilk olarak Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn kenti ile komşu olan Ceylanpınar İlçesi'ne geldi.

MASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Vatanı bölmek isteyenlere her yeri dar ve mezar edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Kandil, işte Tendürek, Cudi Gabar, Bestler Deresi buralarda mücadeleler ortada. Şehitlerimiz olmuyor mu? Oluyor ama bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde Bakara Suresi'nin 154'üncü ayetini Arapça okudu ve ardından Türkçe tercüme ederek, "Hüküm ortada; kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak bilemezsiniz. Onlar bizimle beraber ve şehadet makamların en yükseğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet yok. Paralel devlet, şu, bu asla tanımıyoruz. Terör devleti buna müsaade etmedik etmeyeceğiz ve gereği neyse yaparız. Şimdi güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir gayretin içindeler. Akçakale'den sesleniyorum; yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz Amerika’ya da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. Asla böyle bir şeye lütfen fırsat vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız. Bu konuyla ilgili mücadelemizi de sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda referandumdaki destek için tekrar teşekkür ettiği vatandaşlardan 2019 yılında yapılacak seçimlerde daha yüksek oranda destek istedikten sonra Harran'a gitti.