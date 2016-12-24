Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

DEİK Genel kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli seferberlik dediğim 'eline silahı al' değil. Ekonomimizi güçlendirmek için yapılan çalışmalar, fedakarlıkları kastediyorum" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Bu kritik dönemde yatırımlarını erteleyenler, Türk ekonomisine saldıranlarla aynı saftadır.

Yerli paraya geçecek, oyunları bozacağız.

3.5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabasıyla birlikte gerçekleştirildiğine tanık olduk.

Kurdaki dalgalanmaya karşın 15 Temmuz'da milletimizin yaptığı gibi kararlı bir duruş ortaya koymak zorundayız.

Yatırım yapın, TL'ye geçin, üretin, istihdam yaratın diyorum. O yüzden sürekli faizin düşürülmesinden söz ediyorum.

Kamu bankaları dahil, faizlerin düşürülmesini istedim. Girişimcinin yatırım yapmasına fırsat hazırlamazsak nasıl olacak.

Bu ülkede yatırım olması lazım. Zor şartlarda yatırım durursa ülke durur.

Terör örgütleriyle mücadeleye az para gitmiyor.

Zengin Batı nerede? Hani insan hakları? Akdeniz'de, Ege'de 6 bine yakın insan öldü. Bir dertleri var mı?

3 milyar euro söz verdiler. Nerede? Bunların insanlık diye bir dertleri yok.

Güvenli bölge olmazsa Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa her zaman tehlikede. Kuzey Suriye'de devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Şehitlerimiz canımızı yakıyor ama bir toprağın vatan olması için şehide, gaziye ihtiyaç var.

Ekonomide son dönemde bir durgunluk var. Sebeplerinden bir kısmı siyasi hesaplaşma, bir kısmı 2008'de başlayan küresel ekonomik sıkıntılardır.

Türkiye'nin küresel ticaret içindeki payı gittikçe artıyor.

İnovasyona, yüksek teknolojili ürünlere ağırlık vermezsek dış ticaret hedeflerine ulaşamayız.

Ulusal hesap sistemimiz revize edildi. Mevcut ekonomik göstergeler yeniden ayarlandı. Büyüme oranımız yüzde 5.9 olarak düzeltildi.

Türkiye'nin büyüme sıralamasındaki yeri 51'incilikten 12'inciliğe yükseldi.

AB'ye alınmamamızın sebebi belli. Ekonomiyle alakası yok, tamamen inancımızla alakalıdır.

Onlar Romanları Fransa'dan gönderdiler. Biz iç içe yaşıyoruz. bir sıkıntımız yok.

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