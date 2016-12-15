Liderler zirvesinde HDP gerilimi

Çankaya'da dün düzenlenen liderler zirvesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli arasında HDP konusunda gerilim yaşandığı ortaya çıktı.

Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen 'terör' konulu liderler zirvesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında HDP gerilimi yaşandı. CNN Türk'te yer alan habere göre, zirve sırasında siyasetteki gerilimin görüşülürken Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yönelik, "HDP ile aranızdaki yakınlaşma dikkat çekici. HDP-CHP iç içe algısı var" şeklinde eleştiriler yöneltti. Bu sözler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da Bahçeli'ye, "CHP ve HDP iki ayrı partidir. Ama biz milletvekillerinin tutuklu yargılanmasına karşıyız" dedi.

MEZHEP KIŞKIRTMASI DA KONUŞULDU

Toplantıda mezhep ayrımını kışkırtmaya yönelik olaylar yaşandığı da konuşuldu. Kılıçdaroğlu, Muş Alparslan Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Abdülkadir Şen'in Alevilere yönelik attığı tweetleri bu kapsamda gündeme getirdi. Bahçeli'nin de bu konuda endişelerini ilettiği, Başbakan Binali Yıldırım'ın da liderlere bu konuda hak verdiği ifade edildi.