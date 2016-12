Liderlerden yılbaşı mesajları

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında 2016'nın pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaşadığımız bir yıl olduğunu belirterek,"2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"MAALESEF PEK ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ HADİSE ÜST ÜSTE YAŞANDI..."

Erdoğan'ın yeni yıl mesajı şu şekilde:

"Yeni ümitler ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. 2016 senesi maalesef pek çok üzüntü verici hadiseyi üst üste yaşadığımız bir yıl oldu. İstanbul Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla başlayan, Ankara'da, Gaziantep'te, Bursa'da, Diyarbakır'da, Mardin'de yaşanan hadiselerle süren bu dönemde, pek çok kanlı terör eylemine maruz kaldık. Sınırlarımız boyunca yaşanan, DEAŞ, PKK, PYD terör örgütlerinin saldırılarında çok sayıda güvenlik görevlimiz ve vatandaşımız hayatını kaybetti"

"CUMHURİYET DÖNEMİMİZE DAMGASINI VURMUŞTUR"

"15 Temmuz darbe girişimiyse hiç şüphesiz tarihimizin en alçak terör eylemi ve işgal girişimi olarak sadece 2016'ya değil, Cumhuriyet dönemimize damgasını vurmuştur. Türkiye 79 milyon insanıyla darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü duruşla, bu felaketi, yeni bir dirilişe, yeni bir başlangıca çevirmeyi başarmıştır. Milletimiz o gece, ülkesini, bayrağını ezanını, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiği kararlılıkla içerideki ve dışarıdaki tüm ihanet odaklarına hak ettikleri cevabı vermiştir. FETÖ, terör mensubu hainler tarafından acımasızca katledilen şehitlerimiz bu toprakları bir kez daha vatan kılmamızın sembolleri olarak ileledeb kabrimizdeki yaşayacaktır. 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır' hakikatini, 15 Temmuz'un ardından hep birlikte bir kez daha yaşadık. Aldığımız tedbirlerle devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir"

"BU UZUN SOLUKLU VE DAİMA DİKKATLİ OLAMAMIZ GEREKTİREN MÜCADELEDİR"

"Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarında iş dünyasında kadar her alanda bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya da devam etmektedir. Bu uzun soluklu ve daima dikkatli olmamız gerektiren mücadeledir. Milletimiz bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan güvenceyi ortaya koymuştur."

"SINIRLARIMIZ PYD, YPG, DEAŞ DAHİL TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNDE TEMİZLENMEKTEDİR"

"2015 bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deşifre olduğu bir yıldı. 2016'da FETÖ'nün çirkin ve kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir yıl oldu. Aynı şekilde ülkemizin desteğiyle, Suriye'de, Cerablus'tan başlayıp, El Bab istikametine ilerleyen operasyon, DEAŞ'ın ve onun arkasındaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teşkil etti. Böylece sınırlarımız PYD, YPG, DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinde temizlenmektedir"

"İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN ADINI DOĞRU KOYMAK GEREKİYOR"

"Zaman zaman ifade ettiğim bir gerçeği, 2017 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu anlamlı günde tekrar etmek istiyorum; içinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz asıl bu örgütlerinin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz."

"PARLAK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

"Sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. Biz, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' derken işte bunu kastediyoruz."

"BU YÜCE MİLLETİN BİR FERDİ OLMAKTAN DAİMA ŞEREF DUYUYORUM"

"Geçtiğimiz günlerde kendisini 80. ölüm yıldönümünde rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, 'girmeden tefrika bir millette düşman gelmez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez'. Hamdolsun milletimizi içine tefrika sokmaya çalışanları tespit eder etmez, bünyesinden atıyor. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bölücü terör örgütü ve DEAŞ eylemleri karşısında olduğu gibi, Suriye'de devam eden operasyonlarda olduğu gibi ülkesinin ve devletinin arkasında dimdik duran bu yüce milletin bir ferdi olmaktan daima şeref duyuyorum."

"TÜRKİYE BÜYÜME ORANI BAKIMINDA HALA DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALIYOR"

"Yaşadığımız tüm badirelere rağmen, milletimizden aldığımız destekle yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2016 yılında açılışlarını yaptığımız Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar, elektrik santralleri, fabrikalar, alt ve üst yapı yatırımları, uzaya gönderdiğimiz uydumuz, hizmete aldığımız helikopterlerimiz gibi nice önemli başarının sevincini hep birlikte yaşadık. Bugün Türkiye büyüme oranı bakımında hala dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Öyle tahmin ediyorum ki denk bütçeye doğru yürüyen bir Türkiye var. Geleceği ilişkin öngörülerde ülkemizin yeri orta gelir sınıfından, üst gelir grubuna geçmiş olarak tasavvur ediliyor. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerine emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ"

"İnşallah 2017'de hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız. Yanımızda 80 milyon vatandaşımızın desteği, arkamızda yüz milyonlarca kardeşimizin duası olduğu sürece, Allah'ın izni ve inayetiyle bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alıkoyacak hiçbir fani güç yoktur. Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak. 2053 ve 2071 vizyonlarını mutlaka hayata geçirecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla, vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için bir gül gibi toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, milletle yad ediyor, gazilerimize rabbimden özellikle şifalar diliyorum. Sınır boylarımızda, Başika'da, Cerablus'ta, El Bab'da insanımızın ve kardeşlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu."

Başbakan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı

'Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz'

Başbakan Binali Yıldırım, yenil yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım mesajında, "Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir.Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. 2017'yi üreterek, çalışarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Anayasa değişikliği ile ülkemiz ve demokrasimiz çok daha güçlü olacak. Sınırlarımızı korumakta bir an bile fedakârlıktan kaçınmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yenil yıl mesajı şöyle; "2016 yılı sona ererken yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu bütün vatandaşlarımla paylaşıyor, 2017 yılının milletimiz ve bütün insanlık için huzur, barış, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize metanet diliyorum. Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün artmakta olan Türkiye, zengin imkânları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atmaktadır. Milletimizin hayat standartlarını ve devletimizin itibarını artırmak için 14 yıldır gösterdiğimiz gayretler olumlu neticeler vermekte ve ülkemiz evrensel ölçülerde bir demokrasiye doğru hızla ilerlemektedir.Türkiye’nin her köşesinde yatırımlarımız devam etmektedir. 2016 yılında Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz İstiklal Tüneli gibi Türkiye'nin parlak geleceğinin nişanesi olan dev eserleri tek tek hayata geçirdik. Dev projelerle ülkemizi medeniyet yarışında daha ileri noktalara taşıdığımız gibi, bir taraftan köprülerle kıtaları, bir taraftan da gönülleri birleştirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü güçlendiriyoruz. Türkiye’nin imkân ve kaynaklarını Türkiye’ye kazandırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihi mirası koruyarak ve cumhuriyetimizin değerlerini savunarak ülkemizi demokrasiyle kalkındırıyoruz."

"ÜLKEMİZ, 2017 YILINDA EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

"Aziz Vatandaşlarım...Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir. Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olmaya mahkûm olacaktır. 2017’yi üreterek, çalışarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Anayasa değişikliği ile ülkemiz ve demokrasimiz çok daha güçlü olacak. Sınırlarımızı korumakta bir an bile fedakârlıktan kaçınmayacağız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2017’de sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak. Dünyadaki ve bölgemizdeki kritik gelişmelerden dolayı barışçı rolü daha çok anlaşılan Türkiye, insanlık onurunu yükseltmek için küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir.

"TÜRKİYE'NİN UFKU GENİŞ, ÖNÜ AÇIK, YARINLARI UMUT DOLU, GELECEĞİ AYDINLIKTIR"

"Aziz vatandaşlarım...Türkiye’nin ufku geniş, önü açık, yarınları umut dolu, geleceği aydınlıktır. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin yıldızı daha da parlayacak; bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır. Bu umutlarla yeni yılınızı kutluyor; 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."

Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bahçeli mesajında, "2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"UNUTULMASIN Kİ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ GÜÇSÜZ VE ÇARESİZ DEĞİLDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yıl mesajı şöyle; "2016 yılı geride kalırken milletçe yeni bir yıla giriyor, taze ve yepyeni umutlara kapı aralıyor, el uzatıyoruz.

Kabul etmeliyiz ki, çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılın ardından ülkemizin huzur ve istikrar özlemleri ertelenemeyecek boyut ve seviyelere ulaşmıştır.

Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne olmuştur. Terörizmin kanlı ve hain emelleri 2016'ya damga vurmuş, Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir.

Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihraklar, vatan topraklarıyla birlikte komşu coğrafyalarda şiddet ve cinayetleri ileri düzeyde tırmandırmışlardır.

2016, risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedilmiştir. Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılı aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadeleye vesile olmuştur. Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir.Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir. Türkiye'nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı yoktur ve olmayacaktır."

"MİLLİ HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORKUSUZCA SAVUNACAĞIMIZI HERKES İYİ BİLMELİDİR"

"Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanması, aziz vatandaşlarımızın hayatlarında mutluluk, huzur ve rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken bir açmazdır. Önceliğine Türk milletini ve değerlerini alan, sorunlara başka başkentlerin çekim alanına kapılmadan Ankara'dan bakan, her türlü ilişkide onurlu, ahlaklı, milli ve ilkeli duruş gösteren siyaset anlayışı her türlü problemi en kısa sürede mutlaka temelinden giderecektir.

Milletimizin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarih şahitlik etmektedir. Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için hiçbir neden yoktur. Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir.

2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır."

"KISIR ÇEKİŞMELER TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEK, MİLLİ KENETLENMEYE ZARAR VEREMEYECEKTİR"

"Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah'ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır. Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Türkiye'nin önünü kesemeyecek, milli kenetlenmeye zarar veremeyecektir. 2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşlarımızın en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla; tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum."

Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı

“2016 yılını, demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşadığımız zorluklarla tamamladık. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki her yeni yıl umutların tazelendiği, yepyeni bir başlangıç demektir. Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, “İmkânsız” denilenlerin mümkün, “hayal” denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz.

(...)

Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye’yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tevkif Fikret’in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız “Sis’i” dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.