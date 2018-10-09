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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Liderleri topla ve istişare et

09 Ekim 2018, Salı 21:00
“El birliği ile kurdukları tek adam sistemi daha 100 gün dolmadan, Türkiye’yi uçuruma sürükledi” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Liderleri topla ve istişare et” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşmasında ekonominin gidişatını eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Erdoğan’a “Liderleri topla ve istişare et” diyen Akşener, “İnşallah ‘Damat da beni kandırmış’ demez Sayın Erdoğan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin. Zamların sebebi sensin. Dünya 4D yazıcıları, nesnelerin internetini, sanal gerçekliği konuşurken, ekonomiyi zabıtayla idare edebileceğini düşünmen, Türkiye için zuldür” ifadelerini kullandı. Akşener şöyle devam etti; “TSK’ya kurulan tuzaktaki kozmik oda olayında, savcılığı Sayın Erdoğan üstlenmişti. Bu ikinci kozmik oda olayının savcılığını ise, Sayın Bahçeli üstlendi. Damat Berat’ın arkasında durdu, göğsünü McKinsey’e siper etti, ancak kayın peder ikisini de ortada bıraktı. Damat Bey’in şifası yok, ama lâfı çok. McKinsey’e karşı çıkmak, ya cehalet, ya ihanettir” dedi. Şimdi eve gittiğinde kayınbabanla konuş, aranızda anlaşın. Ama bil ki, İYİ Parti, vatanseverlerin yuvasıdır. Biz, ihanet nedir bilmeyiz. Cehaleti ise 15 günde çöken programında ara.”

Çıkış yolu bulalım dedik

İYİ Parti olarak uyardık, ‘bu kafayla giderseniz ülkeyi batırırsınız’ dedik. “Liderler bir araya gelsin ve bu meseleyi etraflıca konuşalım, çıkış yolu bulalım” dedik. Oralı olan yok. Tekliflerimizi çözüm önerilerimizi milletle paylaştık, “Alın uygulayın” dedik. Oralı olan yok. Ekonomik krizle gerçekten mücadele etmeye niyetin varsa, şu adımları atarak milletimizi ümitlendir, yatırımcılara da güven ver: 1- Varlık fonu başkanlığını bırak. 2- Damadını, Hazine ve Maliye’nin başından al. 3- Yandaşlarınla yaptığın köprü, hastane, hava alanı, otoyol sözleşmelerini masaya yatır ve Türk Lirası’na çevir. 4- Liderleri topla ve istişare et. 5- Sen ekonomist değilsin, bir bilene danış, gemiyi batırma. Emeklilikte yaşa takılanlar için, Kanun teklifimizi daha önce vermiştik. Geçtiğimiz günlerde de, “Ek Gösterge” kanun teklifimizi verdik. Teklifler yasalaşırsa, kamu personelinin büyük bölümü 3600’den başlayan ve 4800’e kadar çıkan ek göstergelere sahip olacak. Erdoğan kaldıkça Türkiye kaybediyor. Yılmadan bu gerçeği anlatacağız. ‘Kriz büyüsün ki bunlar gitsin’ diye el ovuşturmayacağız. Sebep oldukları krizin külfetini milletimize yüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Mahalli seçimlerden başlayarak da, bayrağı devralacağız.

“5 bin yıllık devlet senin gitmenle yıkılmaz”

Sayın Erdoğan olup biten her şeyin vebali senindir. Atadığın bakanlara ve bürokratlara çatarak kurtulamazsın. Faiz ve enflasyondan Merkez Bankası ve TÜİK’i sorumlu tutacaksan tavsiyemiz şudur, Varlık Fonu’ndaki gibi Merkez Bankası ve TÜİK’in de başına geç. Ağlama. ‘AKP biterse Türkiye felâkete sürüklenir’ diyor. Ne olur meselâ? Dolar 6 lira mı olur? Enflasyon yüzde 50’lere mi dayanır? Kasada para kalmaz da, İşsizlik Fonuna mı göz dikeriz? Türkiye göçmen akınına uğrar da milletin rızkını 4 milyon Suriyeliye mi yediririz? Korkma Sayın Erdoğan, 5 bin yıllık Türk devleti senin gitmenle yıkılmaz. Burada İYİ Parti var, burada cesur yürekler var. Düne kadar ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyordu. Şimdi, ‘partimi yaşat ki devlet yaşasın’ diyor. Kendini devlet zanneden bu sakat anlayışın örneği yok. 

Hırsızları, dolandırıcıları, affedelim diyorlar 

“Düne kadar ‘idam’ diyerek siyasî rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi ‘AF’ diyerek yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz, iktidarın küçük ortağı bir af teklifi hazırladı. Peşinden iktidar, ‘devlete karşı işlenen’ suçları gündeme getirdi. Terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Zimmetçiler’i, rüşvetçileri, yağmacıları affedelim diyorlar. Hırsızları, dolandırıcıları, ihale fesatlarını affedelim diyorlar. Şantajcıları affedelim diyorlar. Kuru bir inatla, “tekeden süt sağmaya” çalışıyorlar. “El birliği ile kurdukları tek adam sistemi daha 100 gün dolmadan, Türkiye’yi uçuruma sürükledi” Gerekçe olarak da diyorlar ki, kurduğumuz, Cumhurbaşkanlığı sistemi şerefine, bunları affediyoruz. Sormak isterim; Bu beceriksizliğin şerefine mi, 50 bin ‘torbacıyı’ serbest bırakmak istiyorsunuz? Devlet’sin, bu ayrımı yapacak hafızan da, gücün de var.”

Etiketler: meral akşener
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