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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Maaşı artan var mı?

05 Ekim 2018, Cuma 00:29
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Meclis’te bebek bezi fiyatlarındaki artışla ilgili basın toplantısı düzenledi.

2 aylık bebeği olan Taşcıer, basın toplantısına, “Aranızda maaşına yüzde yüz zam alan var mı?” sorusuyla başladı. Maaşlara zam yapılmazken temel tüketim maddelerinin hepsinin fiyatının arttığını söyleyen Taşcıer “Çocuk bakmak artık iki katı daha pahalı! Ben de ikinci çocuğunu yeni doğurmuş bir anne olarak bu durumu yaşayanlardanım. Hasbelkader 4-5 çocuk yapan asgari ücretli bir aile ne yapacak? Kısa sürede 3 kere zamlanan doğalgaz faturasını mı ödesin? Elektrik faturasını mı ödesin? Kirasını mı ödesin? Çocuklarına üst baş mı alsın? Yoksa çocukları okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın?” diye sordu.

Kriz anneleri de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kriz mıriz yok” sözlerini hatırlatan Taşcıer, “Hepsi psikolojik dedikleri olmayan kriz var ya! İşte o kriz anneleri nasıl vurdu. Örnek verelim; Bakın bebek bezi sadece bir yılda yüzde 100 zamlandı. Bakın hesap basit, yeni doğan bir bebek ilk aylarında günde ortalama 10 kere altını kirletiyor. İçinde 168 tane bez olan bir paket bebek bezinin fiyatı 190 TL. Anlayacağınız sadece bu bebeğin bezi için ayda ortalama 380 lira kafadan gidiyor” dedi.

Etiketler: chp, gamze taşcıer, kriz, maaş, zam, enflasyon
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