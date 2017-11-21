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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Mahkeme, Demirtaş kararından vazgeçti

21 Kasım 2017, Salı 21:02
Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir kente nakledilmesini istedi. Mahkeme Demirtaş'ın mahkeme salonuna getirilmesi kararını da kaldırdı.

Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, güvenlik gerekçesiyle başka kente nakledilmesi talep edildi. Önceki duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile savunma yapmak istemeyen Demirtaş'ın mahkeme salonuna getirilmesi yönünde karar veren Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi, bu kararını da güvenlik gerekçesiyle kaldırdı.

Söz konusu karar, mahkemenin bugün saat 14.30'da görülmesi gereken davada ortaya çıktı.

'KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞABİLİR'

Mahkemece verilen ara kararda şöyle denildi:

"Her ne kadar duruşma 21 Kasım 2017 tarihine bırakılmış ise de sanığın SEGBİS aracılığıyla duruşmalara katılmak istemediğini, duruşmada bizzat bulunarak savunma yapmak istediğini bildirdiği, bu nedenle yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla sanığın sonraki duruşmada bizzat bulundurulmasına karar verildiği anlaşıldığından; sanığın halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ve Diyarbakır'da bizzat bulundurulmasının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilmekle bu karardan vazgeçilmesine karar verilmiştir" denildi.

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