Malkoç: Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek bazı ürünlerde yüksek fiyat artışına gidenlerin, işi fırsatçılığa, ganimete dökenlerin mutlaka hukuk içerisinde hesap vereceklerini belirterek, “Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin.” dedi.

Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir gazetecinin “Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan yoğun şikayet alıyor musunuz?” sorusu üzerine Malkoç, “Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler, mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin, belediye başkanlarımızın gayreti ortada. Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin. Günlük iki kuruşluk kar için millete haksızlık yapmasın. Bizim temennimiz bu yanlış yapanın yakasına ilgililer, yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın, ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular, fırsatçılık yapmasınlar. Yarın önlerine acı fatura konur, biz uyarıyoruz.”