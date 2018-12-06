Mansur Yavaş: İttifakı önleyemeyeceksiniz

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin ittifakı olursa ortak aday olabileceğini belirten Yavaş, "Adaylık konusunda bir an önce karar verilmesini bekliyorum. Sürecin uzaması iki siyasi parti için de şahsım açısından da yıpratıcı olmaya başladı" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş, "Benim bir kararsızlığım yok. İki siyasi parti ittifak yaparsa adayım" açıklamasında bulundu.

CHP'den seçilip İYİ Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlayan Yavaş, şunları kaydetti:

"2014'te yerel seçimlerde de böyle oldu. CHP muhalifleri adaylığım üzerinden Kılıçdaroğlu'nu da beni de hırpaladı. Sonunda destekte geç kaldılar. Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler. Eleştireceklerse de parti içinde eleştirsinler. Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor.

Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim. İkimizin de seçimi kaybetmemizi isteyen bazı çevreler var. ‘Kılıçdaroğlu seçimi kaybetsin de gitsin' diye bakanlar var. Kendisini, Türkiye'den, partisinden çok sevenler, koltuk derdinde olanlar bunu yapıyor. Adaylığım açıklanırsa eleştirini ondan sonra da sürmelerini bekliyorum. Bazılarının Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı mücadeleyi benim üzerimden yapacağını düşünüyorum.

Ankara'da CHP seçimi 1994 yılında bölündüğü için kaybetmişti. Adaylar egolarını yenemedi. Biz, ‘birleşelim kazanalım' istiyoruz. Ama buna da karşı çıkıyorlar. Zaman giderek iki siyasi partinin aleyhine işliyor. Gecikme olmamalı. Parti yönetimlerinin elinde anketler var. Anketlere göre kim kazanacaksa o aday yapılmalı. Ben önde çıkmıyorsam tabii ki beni de yapmasınlar. En yakın rakibimin 12 puan önünde olduğumu anket şirketi yöneticileri televizyonlarda açıklıyor."

'İTTİFAKI ÖNLEYEMEYECEKSİNİZ'

Mansur Yavaş, yayımlanan "Mansur Yavaş İYİ Parti'nin teklifine, 'Hayır' dedi" başlıklı habere de tepki gösterdi. Söz konusu haberi kişisel Twitter hesabında alıntılayan Yavaş, "İttifakı önleyemeyeceksiniz. Ankara arınacak" ifadesini kullandı.​

İttifakı önleyemeyeceksiniz. Ankara arınacak ! https://t.co/5EsFvSVSW1 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 6 Aralık 2018