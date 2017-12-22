Masumların ahı arşa yükselirken...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, Suriye’de bombardımanla yıkılan evlerinin harabeleri içinden cansız bedeni çıkarılan masumların, Irak’ta evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez.” dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve uluslararası kurumların bu hukuku işletme gücüne olan inançlarını muhafaza etmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da Kudüs meselesi gibi herkesin üzerinde ittifak ettiği konularda adil kararlar alınıp, uygulanmasından geçtiğini ifade etti.

Zulümle abad olunmayacağının bilinmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Tarihte baktığımızda mazlumun ahını alıp da iflah olan hiç kimseyi bulamazsınız. Bugün de aynısı olacaktır. Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, Suriye’de bombardımanla yıkılan evlerinin harabeleri içinden cansız bedeni çıkarılan masumların, Irak’ta evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez.” diye konuştu.