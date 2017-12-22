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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Masumların ahı arşa yükselirken...

22 Aralık 2017, Cuma 17:00
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, Suriye’de bombardımanla yıkılan evlerinin harabeleri içinden cansız bedeni çıkarılan masumların, Irak’ta evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez.” dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve uluslararası kurumların bu hukuku işletme gücüne olan inançlarını muhafaza etmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da Kudüs meselesi gibi herkesin üzerinde ittifak ettiği konularda adil kararlar alınıp, uygulanmasından geçtiğini ifade etti.

Zulümle abad olunmayacağının bilinmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Tarihte baktığımızda mazlumun ahını alıp da iflah olan hiç kimseyi bulamazsınız. Bugün de aynısı olacaktır. Filistin’de dipçik darbeleriyle canları yakılan çocukların, Suriye’de bombardımanla yıkılan evlerinin harabeleri içinden cansız bedeni çıkarılan masumların, Irak’ta evlatlarını kendi elleriyle toprağa veren gözü yaşlı ihtiyarların ahı arşa yükselirken, kimse huzurla hayatına devam edemez.” diye konuştu.

Etiketler: erdoğan
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  • g@L!p

    22.12.2017 21:53:02

    sayın CUMHURBAŞKANIm !!! “Tarihte baktığımızda mazlumun ahını alıp da iflah olan hiç kimseyi bulamazsınız. Bugün de aynısı olacaktır. " diyorsunuz ya, sorgusuz sualsiz mesleğinden ihraç edilen bir öğretmen olarak kesinlikle size katılıyorum...

  • sabahattin

    22.12.2017 20:44:58

    ha şunu bileydiniz.

  • gürkan

    22.12.2017 18:42:36

    Ülkemizdeki hapislerde kumpasla hazırlanmış kılıflarla ayarlanmış tuzaklarla hapsedilen masum müslümanların ahını da duyan yok mu Müslümanların dertleriyle ne kadar samimi ilgileniyoruz sınavındayız galiba..

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