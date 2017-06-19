Mattis ile Işık gelecek hafta görüşecek

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, ABD Savunma Bakanı Mattis’in önümüzdeki hafta Milli Savunma Bakanı Işık ile görüşeceğini belirtti. Dunford, Mattis’in, Işık’a PYD/PKK’ya sağlanan silahlarla ilgili detaylı bir mektup yolladığını da açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Washington'da Ulusal Basın Kulübünün öğle yemeğinde PYD/PKK'ya verilen silahlar ve bu hususta Ankara'nın tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Dunford, "ABD, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü Kürt gruplara binlerce hafif ve ağır silah veriyor. Bu silahların IŞİD ile mücadeleden sonra 65 yıllık NATO ortağınıza dönmeyeceğini nasıl temin ediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, ABD’nin Türkiye ile stratejik ilişkilerini devam etmeye odaklanmış olduğunu belirtti.

"Yaptıklarımızı rutin bir şekilde rapor ediyoruz"

Son 12 ay içerisinde Türkiye’ye dokuz kez seyahat ettiğini ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile son bir yıl içerisinde 15 defadan fazla görüştüğünü aktaran Dunford şöyle devam etti:

"Biz onlara (IŞİD’e karşı) operasyonumuzun kilit unsurlarından birinin, görevimizi Türkiye ile ilişkilerimizi bozmadan tamamlamak olduğunu aktardık. Dolayısıyla Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Yaptıklarımızı onlara tam olarak rutin bir şekilde rapor ediyoruz. Verdiğimiz silah tipleri ile ilgili şeffafız ve Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) verdiğimizi silahların sadece ve sadece Rakka operasyonu için verildiğini ve Türkiye’ye geçmeyeceğini denetlemek üzere mekanizmalar kurduk. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız."

PYD/PKK’ya verilen silahlar konusunda Bakan Mattis ve Bakan Işık arasında görüşmelerin söz konusu olduğunu aktaran Dunford, kendisinin de Orgeneral Hulusi Akar ile rutin bir şekilde görüştüğünü vurguladı.

Önümüzdeki hafta görüşecekler

Dunford, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in önümüzdeki hafta Avrupa’da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşeceğini belirterek, "Mattis, konu üzerinden tekrar geçecek. Geçen perşembe günü de Türk mevkidaşına rutin bilgi vermek amacıyla detaylı bir mektup yazdı.” dedi.

Dunford ayrıca, ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı ile Merkez Kuvvetler Komutanlığının Ankara’daki temsilcilerinin de Türkiye’nin kaygılarını azaltmak üzere mevkidaşları ile çok sıkı bir temas halinde olduğunu kaydetti.