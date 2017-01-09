Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak alt solunum yolunda tespit edilen enfeksiyon nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Güven Hastanesi'nden bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Meclis Başkanı Kahraman'ın bir süre önce geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine yakından izlem amacıyla, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği ifade edildi. 30 Aralık’ta rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan İsmail Kahraman, ameliyat edilmişti. AA

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