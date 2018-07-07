"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Meclis milletvekili yeminleri için bugün toplanıyor

07 Temmuz 2018, Cumartesi 08:53
Meclis, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanacak. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak Yılmaz’ın yöneteceği oturumda Geçici Başkanvekilliği’ni de AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü yapacak. Yılmaz, tören öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurul’u yönetecek. Köylü de Geçici Başkanvekili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde törenle karşılayıp uğurlayacak. 

EN GENÇ ÜYELER DİVANA

TBMM Geçici Başkanlık Divanı’nda da en genç üyeler olarak AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AKP  Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ görev alacak. 

Yemin töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Yemin etmeyen milletvekilleri ise milletvekilliğinden kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. 

AKP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Yemin töreninden önce de AKP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti’nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

MECLİS BAŞKANLIĞI

Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.  

Sputnik Türkiye

Etiketler: TBMM, milletvekili, yemin, görev, meclis başkanlığı
Okunma Sayısı: 352
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazzeye yönelik abluka zalimce ve yasa dışıdır'

    Kefaletle tahliye edilen eski Bursa valisine ev hapsi cezası verildi

    699 nolu KHK ile 10 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi

    Meclis milletvekili yeminleri için bugün toplanıyor

    Mutfakta yangın var

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı

    İş kazalarında 907 ölüm

    Bitter çikolata mutlu olmaya vesile oluyor

    Evsizlikten Dünya Kupasına

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    Son başbakana son sorular

    AP üyesi Alman Parlamenter Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi

    Brezilya da elendi

    KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    Ladraa’yı Filistin’e sokmadılar

    Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

    Yeniden gündeme gelen idam cezası gerçekten etkili mi?

    OPCW: Suriye'nin Duma kentinde klor gazı kullanıldı

    İsrail Suriye'ye ait askeri noktayı imha etti

    Başbakan Yıldırım: KHK bu gece yayınlanacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    699 nolu KHK ile 10 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi
    Genel

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azgınlara açlık cezası
    Ahmet BATTAL

    Son başbakana son sorular
    Emin Fırat

    Ali Osman Karahan'ın hizmet hatıraları: Üstad’ı görme arzusu...
    M. Ali KAYA

    Bediüzzaman’ın idarecilere ikazları
    Cevher İLHAN

    “Seçimde korku işlendi, insanlar korkutuldu”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin ve milletin hukukunu korumak
    Faruk ÇAKIR

    Asalım mı, besleyelim mi?
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bediüzzaman’ın “Anka”sı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.