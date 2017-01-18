Meclis’te ayakta durma’ eylemi

ANAYASA değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı.

Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci turu, görüşmeleri, yargı yetkisinin bağımsız ibaresinin yanına ‘tarafsız’ ifadesinin ekleneceği birinci maddenin görüşülmesiyle başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saat 18.00’da ayağa kalkarak, "81 ilin meydanlarında, sokaklarında milletimiz bizlerle birlikte rejim değişikliğine karşı ayaktadır" dedi. CHP’li milletvekilleri 'rejim değişikliğine karşı ayaktayız' diyerek bir dakika ayakta durma eylemi yaptı. DHA

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