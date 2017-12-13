Meclis'te 'Kürdistan' tartışması

Meclis bütçe görüşmelerinde konuşan HDP'li Baydemir'in 'Kürdistan' ifadesine AKP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'in herkesi kucaklayıcı bir tavrı olması gerektiğini söyledi.

''Ben bir Kürt evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak istediğim şey bu çatı Türk ve Kürt ortak çatısı olmasıdır'' ifadelerini kullanan Baydemir'e AKP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

BAHÇEKAPILI'DAN BAYDEMİR'E: KÜRDİSTAN NERESİ?

CNNTürk'ün haberine göre, TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Baydemir'e, ''Kürdistan neresi?'' diye sordu. Baydemir de elini kalbine koyarak, ''Kürdistan şurası'' dedi.

Bahçekapılı'nın Baydemir'e tepkisi ise sert oldu: ''Siz Kürdistan vekili değilsiniz, siz Şanlıurfa'nın vekilisiniz."