"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Mehmet Metiner: Af diliyorum, pişmanım

12 Aralık 2016, Pazartesi 22:50
AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde 'Ben o eski beni arıyorum..' başlıkla kaleme aldığı yazısında af diledi. AKP'li Metiner, bugün Twitter'da yaptığı açıklamada ise 'Ayrılık bekleyenler avuçlarını yalarlar' dedi.

AKP Milletvekili Mehmet Metiner, bugün Star Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda 'Başkalarını bilmem. Başkalarını da kendim gibi görerek suçladığım zinhar sanılmasın. Bu benim kişisel serüvenim. Bu benim kişisel halet-i ruhiyem. Bu benim kişisel mülahazam. Ve işte buradan apaçık ilan ediyorum: Pişmanım.” ifadelerini kullandı.

'Af dilediğini belirten' Metiner, “Bugüne kadar incittiğim herkesten af diliyorum. Dilimle incittiğim herkesten af diliyorum. Kul hakkı için Allah’ın kullarından af diliyorum.” dedi.

Okunma Sayısı: 3337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • mustafa

    13.12.2016 12:25:40

    Galiba gece bir kabus gördü yada kafasına saksı düştü.

  • Mahmut

    13.12.2016 10:55:31

    Af dilemeyle bu işlerin çözüleceğini zannediyorsa yanılıyor.yıkılan ocaklar dagilan yuvalar ac yetim kalan binlerce insan.Cocuguna ekmek götürmeyen Babalar.sen mahşeri bekle.

  • Kaya

    13.12.2016 10:23:39

    Daha ileride çok af dileyeceksiniz fakat unutmayın Allah herşeyi affetse kuluna yapılanı affetmez.

  • Toygar

    13.12.2016 08:43:48

    Allah affetsin!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tutuklandı

Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Esin FİŞEK

Notlarım
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.