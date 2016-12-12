Mehmet Metiner: Af diliyorum, pişmanım

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde 'Ben o eski beni arıyorum..' başlıkla kaleme aldığı yazısında af diledi. AKP'li Metiner, bugün Twitter'da yaptığı açıklamada ise 'Ayrılık bekleyenler avuçlarını yalarlar' dedi.

AKP Milletvekili Mehmet Metiner, bugün Star Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda 'Başkalarını bilmem. Başkalarını da kendim gibi görerek suçladığım zinhar sanılmasın. Bu benim kişisel serüvenim. Bu benim kişisel halet-i ruhiyem. Bu benim kişisel mülahazam. Ve işte buradan apaçık ilan ediyorum: Pişmanım.” ifadelerini kullandı. 'Af dilediğini belirten' Metiner, “Bugüne kadar incittiğim herkesten af diliyorum. Dilimle incittiğim herkesten af diliyorum. Kul hakkı için Allah’ın kullarından af diliyorum.” dedi.

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