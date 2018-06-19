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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mehmet Metiner: ‘Zalimlerin sonu helâk olmaktır’

19 Haziran 2018, Salı 23:15
AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz” diyerek yalan üzerine kurulan iktidarların kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Metiner, “Her yol mübah, her başarı haklı değildir. Tek başına başarı haklılığın göstergesi değildir” ifadesini kullandı. Üç dönem vekillik yapan ancak 24 Haziran seçimleri öncesinde AKP’den yeniden aday gösterilmeyen Metiner’in, Star gazetesinde kaleme aldığı ‘Her yol mübah değil’ başlıklı yazısı şöyle:

“Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir. Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz. Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur. Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır. Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar. Adaletten sapmak, zulme sapmak demektir. O yüzden ‘Küfürle payidar olunur ama zulümle asla payidar olunmaz!’ denmiştir. Kur’ân açık bir dille ‘Zalimlerin sonu helâk olmaktır!’ demiştir. Yüce Rabbimiz ‘Sakın zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur!’ demiştir.”

Etiketler: mehmet metiner, akp
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