Mehmet Şimşek'ten 'mali disiplin' açıklaması

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdüreceğini bildirdi.

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