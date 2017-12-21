''Memnuniyet verici''

Başbakan Binali Yıldırım, "BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgede yeni bir fırsat doğurmuştur." ifadesini kullandı.

AA

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