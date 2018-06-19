Meral Akşener başkan yardımcılığı için kimleri düşünüyor?

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran'daki seçimi kazanacağını söylerken CHP'li ve Saadet Partili rakipleri Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı. Akşener, ‘’Kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım” dedi.

Akşener, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Akşener, "İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Akşener 2. tura kalacağını ve kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında CHP'li ve Saadet Partili rakipleri Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.

'BU SORUYA CEVAP VERMEKTEN YORULDUM'

Akşener "2. tura İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?" sorusuna da "Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.

'ERDOĞAN'A RAKİP OLMAK HARİKA BİR DUYGU, HELE HELE YENMEK…'

Akşener "Tayyip Erdoğan'a rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusunu "Harika bir duygu. Hele yenmek daha da harika bir duygu" ifadesini kullanarak yanıtladı.

'ERDOĞAN ANKARA'DAN UZAK DURSUN'

“8 Temmuz’dan sonra Tayyip Erdoğan’a hangi sahil kasabasında yaşamayı önerirsiniz Meral Hanım?" sorusuna Akşener, "Ankara’dan uzak dursun da nerede isterse orada yaşasın" dedi.