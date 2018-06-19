"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Meral Akşener başkan yardımcılığı için kimleri düşünüyor?

19 Haziran 2018, Salı 18:00
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran'daki seçimi kazanacağını söylerken CHP'li ve Saadet Partili rakipleri Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı. Akşener, ‘’Kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında arkadaşlarımla beraber çalışacağım” dedi.

Akşener, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Akşener, "İkinci tura sizin kalmanız durumunda Sayın İnce ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı veya Sayın İnce kalırsa sizin ve Sayın Karamollaoğlu’nun başkan yardımcılığı konusuna bakışınız nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Akşener 2. tura kalacağını ve  kabul ettikleri takdirde başkan yardımcılığında CHP'li ve Saadet Partili rakipleri Muharrem İnce ile Temel Karamollaoğlu’na başkan yardımcılığı görevi önereceğini açıkladı.

'BU SORUYA CEVAP VERMEKTEN YORULDUM'

Akşener "2. tura  İnce'nin kalması halinde destek verir misiniz?" sorusuna da "Ben bu soruya ‘evet' cevabını vermekten yoruldum. Ama ben kalacağım” diye yanıt verdi.

'ERDOĞAN'A RAKİP OLMAK HARİKA BİR DUYGU, HELE HELE YENMEK…'

Akşener "Tayyip Erdoğan'a rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusunu "Harika bir duygu. Hele yenmek daha da harika bir duygu" ifadesini kullanarak yanıtladı.

 

'ERDOĞAN ANKARA'DAN UZAK DURSUN'

“8 Temmuz’dan sonra Tayyip Erdoğan’a hangi sahil kasabasında yaşamayı önerirsiniz Meral Hanım?" sorusuna Akşener, "Ankara’dan uzak dursun da nerede isterse orada yaşasın" dedi.

 

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Meral Akşener, Cumhurbaşkanı, aday, seçim
Okunma Sayısı: 380
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Konseyi 24 Haziran seçimleri için 33 kişilik heyet gönderiyor

    "Türk askerinin Menbiç'e girdiği haberleri doğru değildir"

    Meral Akşener Bolu'da konuştu: İnsanımızı bilerek yoksullaştırdılar

    Rusya'dan ABD'ye ekonomi misillemesi

    Akşener: Sarayın finoluğunu yapanları uyarıyorum, bu devran dönecek

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

    Hindistan'da Keşmir bölgesinin başbakanı istifa etti

    Kılıçdaroğlu: Bütün yargı camiasına sesleniyorum; vereceği kararların tamamı şaibelidir

    1 ay içerisinde yaklaşık 10 bin 500 deprem gözlemlendi

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli Gazze uyarısı

    YSK tarafından hazırlandı: Oylar hangi halde geçerli / geçersiz sayılacak?

    CHP'den TRT, YSK ve RTÜK hakkında suç duyurusu

    Suudi Arabistan'ın projesi Katar'ı adaya dönüştürecek

    Oy kullanırken bu aşamalara dikkat: Oyumuzu nasıl kullanacağız?

    Bünyesindeki 9 gölün tamamı kurudu

    Şehit ateşi Trabzon'a düştü... Şehidin son mesajı duygulandırdı...

    Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

    ''Esef verici, stratejik, müttefiklik ruhuna aykırı''

    Ticaret savaşı sürüyor: Trump'tan 200 milyar dolarlık daha 'gümrük vergisi' talimatı

    Hamzaçebi: Başörtüsü için ilk adımı biz attık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mücadele etmeseydi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset bozmasın
    Genel

    Konya merkezli 31 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Genel

    Bakın o toplantıda kimler vardı
    Genel

    Hakimiyet yeniden milletin olacak
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Seçim Kurulu ile görüşmek
    Cevher İLHAN

    “Borç alan emir alıyor”sa…
    Faruk ÇAKIR

    Jolie’nin gördüğünü dünya görmüyor mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset sihirbazları - 2
    Genel

    Kazanan Millet İttifakı olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.