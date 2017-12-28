Meral Akşener: Demokrat Parti ile bir ittifak yapmayı arzularım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenler, parti kurmayları ile medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Partinin kuruluşunun ardından Türkiye'yi gezdiğini söyleyen Akşener, burada gördüğü gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'ye ittifak kapısını kapatan Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapmayı arzuladığını söyledi.

Akşener: AKP ve MHP’den İYİ Parti’ye 6’şar puan oy kaydı

Meral Akşener: Demokrat Parti ile birlikte aday olmayı isterim

"DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK YAPMAYI ARZULARIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parlamento seçimlerinde ittifak söz konusu. Bu ittifaklar seçimi olacak. Siz burada hangi konumda olacaksınız?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Seçimlerde şunu iddia ediyorum. Partiler arası eşit bir ittifak seçimi çıkmaz. Benim tanıdığım Sayın Bahçeli o sandalyeden kalkıp AKP'nin bünyesinde seçime girmez. Ayrıca, AKP ile MHP'nin bir araya gelmesi, Sayın Erdoğan'ın bir güç zafiyeti olduğu söz konusu olur, onu da o yapmaz. Benim hayalim Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzularım. CHP ile ittifak yapar mısınız; Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti iddialıdır. CHP ile ittifak yaptığınız takdirde sizin oyunuz ortadan kalkar. CHP'nin adayını ikinci tura kaldığı zaman destekleyebiliriz."

Meral Akşener, "Siz kaldığınız takdirde ikinci tura, 'hayır' blokunda HDP de var. Sizi destekler mi, bir dezavantaj olur mu?" sorusu üzerine, "Şimdi Güneydoğu'da seçmen iki arada. İkisinden bıkmış durumda. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla Cumhurbaşkancı bir tavır koyduğu için burada dengeyi değiştiriyor. AKP'nin yöneticileri de bunu söylüyor. İkincisi Güneydoğu'da insanlar nefes almak ihtiyacı istiyor. Diyarbakır'da bir milletvekili oyumuz olmakla birlikte, henüz diğer illerde bunu söyleyemem. HDP'ye oy veren insanlar ne yapar fikrim yok. Sert bir mücadele olur, çok hızlı değişiklikler olabilir" diye konuştu.