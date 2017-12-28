"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Meral Akşener: Demokrat Parti ile bir ittifak yapmayı arzularım

28 Aralık 2017, Perşembe 17:05
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenler, parti kurmayları ile medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Partinin kuruluşunun ardından Türkiye'yi gezdiğini söyleyen Akşener, burada gördüğü gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'ye ittifak kapısını kapatan Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapmayı arzuladığını söyledi.

Akşener: AKP ve MHP’den İYİ Parti’ye 6’şar puan oy kaydı

Meral Akşener: Demokrat Parti ile birlikte aday olmayı isterim

"DEMOKRAT PARTİ VE SAADET PARTİSİ İLE İTTİFAK YAPMAYI ARZULARIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Parlamento seçimlerinde ittifak söz konusu. Bu ittifaklar seçimi olacak. Siz burada hangi konumda olacaksınız?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Seçimlerde şunu iddia ediyorum. Partiler arası eşit bir ittifak seçimi çıkmaz. Benim tanıdığım Sayın Bahçeli o sandalyeden kalkıp AKP'nin bünyesinde seçime girmez. Ayrıca, AKP ile MHP'nin bir araya gelmesi, Sayın Erdoğan'ın bir güç zafiyeti olduğu söz konusu olur, onu da o yapmaz. Benim hayalim Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle bir ittifak yapmayı arzularım. CHP ile ittifak yapar mısınız; Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığına bütün siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İYİ Parti iddialıdır. CHP ile ittifak yaptığınız takdirde sizin oyunuz ortadan kalkar. CHP'nin adayını ikinci tura kaldığı zaman destekleyebiliriz."

Meral Akşener, "Siz kaldığınız takdirde ikinci tura, 'hayır' blokunda HDP de var. Sizi destekler mi, bir dezavantaj olur mu?" sorusu üzerine, "Şimdi Güneydoğu'da seçmen iki arada. İkisinden bıkmış durumda. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla Cumhurbaşkancı bir tavır koyduğu için burada dengeyi değiştiriyor. AKP'nin yöneticileri de bunu söylüyor. İkincisi Güneydoğu'da insanlar nefes almak ihtiyacı istiyor. Diyarbakır'da bir milletvekili oyumuz olmakla birlikte, henüz diğer illerde bunu söyleyemem. HDP'ye oy veren insanlar ne yapar fikrim yok. Sert bir mücadele olur, çok hızlı değişiklikler olabilir" diye konuştu.

Etiketler: meral akşener
Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    304. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rakamlarla OHAL hoyratlığı

    Piyango kumarına son verin

    Türkiye’nin bir numaralı meselesi adalet ve hukuktur

    "Bu kadar insan boşu boşuna neden hapishanede kaldı"

    Andrey Karlov cinayetiyle ilgili yeni gelişme

    Utanacaklar mı?

    Ne olacak bu 11 bin 480 kişinin zayi olan hak ve özgürlükleri

    Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede...

    "Suçüstü yakalandınız"

    ByLock ile ilgili yeni tahliyeler

    Adana’da karakol yakınında patlama

    Vize hizmetleri karşılıklı başlıyor

    Gözyaşlarına hakim olamadılar: Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze namazı...

    İktidar Meclis’ten kaçmamalı

    ByLock dijital materyalleri tüm ülkeden saklanıyor

    Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözleri hakkında Rusya'dan açıklama

    EGM'den ''bireysel silahlanma'' açıklaması

    Yine gerçek mermi kullandılar!

    İran, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu

    Meral Akşener: Demokrat Parti ile bir ittifak yapmayı arzularım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporu
    Genel

    Rakamlarla OHAL hoyratlığı
    Genel

    Nur, duâ bekliyor
    Cevher İLHAN

    KHK’ların suiistimali
    Şemseddin ÇAKIR

    Bazı şifrelerin deşifresi - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Korkmak ne zaman güzeldir?
    Genel

    Türkiye’nin bir numaralı meselesi adalet ve hukuktur
    Genel

    Piyango kumarına son verin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Herkes ‘öteki’ne karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.