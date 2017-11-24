Meral Akşener: Demokrat Parti ile birlikte aday olmayı isterim

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura CHP’nin adayı kalması durumunda destekleyeceklerini açıkladı.

Akşener, “CHP’nin adayı kaldı biz onu şartsız şurtsuz destekleyeceğimizi ilân ediyorum” dedi. Akşener, “İki partinin birleşip tek aday göstermesi stratejik olarak yanlış” ifadesini kullandı.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan’a konuşan Akşener’in açıklamalarının bir bölümü şöyle:

“Esasında ben şunu anlatmaya çalıştım. Bir, CHP aday çıkarmalı. Devlet millet bekası için söylüyorum bunu. Ayrı bir aday çıkarmalı. Bizim için arkadaşlar beni istiyor, aday çıkarmalıyız. Zaten Tayyip Bey aday, HDP de aday çıkarırsa, keşke Saadet Partisi de aday çıkarabilse. Meselâ, ben Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte aday olmayı isterim. Bu kadar açık konuşuyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ortak bir aday çıkardığı zaman yeni Ekmeleddin Bey vak’ası olur. Bunu doğru bulmuyorum. Onun için oradaki ittifaka karşıyım. Ama ikinci tura kalındı, diyelim ki, CHP’nin adayı kaldı. Biz İYİ Parti olarak -normalde siyasî partiler bunu söylemez- açıklıkla söylüyorum ben ne yapacağımızı, biz o kişiyi destekleyeceğiz. Yani şart şurt ileri sürmeden ikinci turda destekleyeceğiz.”