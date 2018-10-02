Meral Akşener'den 'af teklifi' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP’nin af teklifine ilişkin “Bu af hikayesini getirir de FETÖ’nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’deki grup toplantısında konuştu. İYİ Parti’nin Meclis’teki ilk grup toplantısı CHP’nin grup toplantılarının yapıldığı salonda gerçekleşti.

Meral Akşener, AKP ve MHP arasındaki ilişkinin bir ittifak ilişkisi olmanın ötesine geçtiğini savunarak, “Bu bir köle-sahip ilişkisidir. Küçük ortak büyük ortağın mütemmim cüzü haline gelmiştir” dedi.

Meral Akşener, af kanun teklifini eleştirerek şunları söyledi:

“Taktik hep aynı, başrol oyuncusunun aklına birşey geliyor. Yancısı kendi bulmuş gibi dillendiriyor. Terörün en büyük finansörleri olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Hırsızları ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Milliyetçi geçinen milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti af kapsamına almış. Onu da affedelim diyor. 301. Maddeyi de araya sıkıştırmış. ‘Tekeden süt çıkmaz’ diye uzun uzun anlatıyordu ya hani, evet tekeden süt çıkmaz ama bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Ne yana çeksen o yana uzayan lastik adamlardan milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir de FETÖ’nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız dünyayı size dar ederiz.”