Meral Akşener'den Demokrat Parti, Saadet Partisi ve CHP liderlerine çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere toplantı önerdi.

Okunma Sayısı: 2045

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.