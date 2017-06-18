Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye: Sayın Bahçeli, için hiç sızlamıyor mu?

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a 'adalet' yürüyüşü başlatan CHP Genrel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi, "Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun" dedi.

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, Bursa Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Hayat Lokantasın’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum kararını ve politikalarını eleştirerek, "Şehitlerimize baktığımızda hepsinin sosyal medyasında bozkurt işareti var. Referandumdan sonra terörün biteceği söylenmişti. Referandumun ardından bugüne kadar 63 şehidimiz var. Bu günlerin sorumlusu Sayın Devlet Bahçeli'dir. Sayın Bahçeli, için hiç sızlamıyor mu?, Türkiye'yi getirdiğiniz yerden hiç üzüntü duymuyor musunuz' dedi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adelet' yürüyüşüne de değindi. Akşener, 'Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hapse mahkum edilmesiyle ilgili bir adalet yürüyüşü başlattı. Allah gücünü arttırsın, Allah yardımcısı olsun. Bu eylemin biçimini destekliyorum. Çünkü provakasyon yok. Ne yaparsa kendine yapıyor. İnşallah Hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarının yüzde 90'ının yenri bir oluşumdan yana olduğunu ifade eden Akşener, "1200 arkadaşımla uzun süren görüşmeler yaptık. 20 Haziran'da görülecek davanın sonucu ne olursa olsun, bu ülkeyi kurdun kuşun eline bırakmayacağız, arkadaşlarımın yüzde 90'ı yeni bir oluşum kurulmasından yana' diye konuştu.

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