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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Meral Akşener'den 'Kaynak nerede?' sorusuna cevap

12 Haziran 2018, Salı 18:33
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp, fabrika açacağız. Bu 50 milyar dolar yatırımın neticesinde 5 yıl sonra 5,6'ya işsizlik oranını düşüreceğiz. Her sene 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Malatya'daki Emeksiz Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, 24 Haziran öncesi kendilerinin seçim dışında kalmasının amaçlandığını; ama başarılamadığını savundu. 

Malatya'da yaşayan bir üniversite hocasından kayısıyla ilgili 2 milyona yakın ağacın kesildiğine yönelik bilgi aldığını kaydeden Akşener, "2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiği, yerine başka ürünler ekildiği ve genellikle ceviz olduğu şeklinde bilgi var. Bu bilgi, çok vahim bir bilgi. Ben size bu meydanda şu sözü veriyorum; kayısı elde kalmayacak. Fındık gibi çay gibi onlarda da çok büyük sorunlar var; ama en azından devletin 'fiyat artı satın alma, depolama, daha sonra satışa sunma' yöntemini yeniden devreye sokacağım ve kayısıdan zarar etmeyeceksiniz" diye konuştu.

Hem genel seçime hem de cumhurbaşkanı seçimine çok iyi hazırlandıklarını belirten Akşener, "Çok önemli ekonomik bir yetkin, bilgili ekonomik kadroyla çalışıyoruz. Çok iyi bir dış politika kadrom var. Sosyal haklar konusunda konusunun en iyisi arkadaşlarım var ve hazırladığımız projeler çığlın mılgın değil; ama insanımıza dokunan, gençlerimize iş ve istihdam sağlayacak olan, fakirimizin elinden tutan, emeklimizi emekliliğinde ayağa kaldıran projeler" dedi.

'ONLARI AŞAĞI İNDİRECEĞİM'

Türkiye'de işsizliğin yüzde 11 olduğunu ve dünyanın en büyük oranda işsizliğe sahip ülkesi olunduğunu kaydeden Meral Akşener, şunları söyledi:

"İşsize bir devlet iş bulmak, iş vermek mecburiyetindedir. Bizim devlet anlayışımız budur. Biz şu anda dünyanın en büyük işsizliğine sahip ülkelerinden birisiyiz, yüzde 11 insanlarımız işsiz ve bunun yüzde 26'sı gençler, yüzde 36'sı kadınlar. 5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp, fabrika açacağız. Bu 50 milyar dolar yatırımın neticesinde 5 yıl sonra 5,6'ya işsizlik oranını düşüreceğiz. Ama her sene, her sene 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Bunu yaparken ailesinin, arkadaşlarının karşısında başı öne eğilmesin, diye her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Şimdi kredi kartları derdiniz var. 4,5 milyon insan takipte. Bunlar çocuğunun okul masrafları için çekmiş, kirasını ödeyebilmek için çekmiş, küçük küçük ama o insanları takibe aldıran faizle karşı karşıya getiren bir borç yükü. Zaten bankalar 100 liralık borcu 10 liraya satıyorlar varlık şirketlerine. 'Emeklilere her bayram bin 500 lira bayram ikramiyesi vereceğiz' dedik, 1000 lira bu bayramda yatıracaklarını söylediler. Onu da beceremediler; kiminize 500, kiminize 750, kiminize 1000 lira hesaplarınıza yattı. 'Kaynak nerede?' diye soruyorlar. Birinci kaynak, bugüne kadar çalıp cebinize doldurduklarınızı geri alacağım. İkinci kaynak, 8 milyar lira tutuyor yıllık, lüks arabalara biniyorlar ya damadı biniyor, oğlu biniyor, gelini, biniyor, kızı biniyor; tam 8 milyar lira para çıkıyor. Onları aşağı indireceğim. Bakan çocuklarının trilyonlarla oynadığı bir ülkedeyiz. Beyler çok rahatsız oldular. Devlet satın almaları kafaya göre yapıyor. Herkes bir yerden bir şey satın alıyor. Resmi satın almaları, onları bir araya topluyoruz. Yüzde 10 tasarruf yapıyoruz, alın size bir kaynak daha."

DHA

Etiketler: meral akşener, seçim, iyi parti, millet ittifakı
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