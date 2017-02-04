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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Meral Akşener'den referandum ile ilgili flaş açıklama

04 Şubat 2017, Cumartesi 19:11
MHP"den ihraç edilen Meral Akşener, Yalova'da yaptığı konuşmada, "Milletimizin geleceğiyle ilgili tehlikeli bulduğumuz, hatta sahipleri için dahi tehlikeli bulduğumuz bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.

Meral Akşener, Yalova'da kendisini destekleyenler tarafından, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen 'Milli iradenin önemi' toplantısında konuştu. Yalova’ya hayırlı iş için geldiğini belirten ve nisan ayında yapılacak referanduma değinen Akşener, şunları söyledi:

"Bir referandum süreciyle karşı karşıyayız. 'Milletten korkmayın' deniliyor. Elbette ki biz milletimizden korkmuyoruz. Biz milletimizin vereceği karara sonuna kadar saygı duyup itaat edeceğiz. Ama 'milli irade' diyenler, 'milli iradenin öneminden' bahsedenler, milletin iradesini baş tacı ettiğini söyleyenler bir referanduma gidiliyor. Elbette bu referandumun yanında olup ‘evet’ diyenler olacaktır. Elbette bu referandumda geçecek olan anayasa değişikliği, Türkiye için, insanımız için, Türk dış politikası için ve hatta Türkiye’yi çok sevdiğini iddia edip tek bir kişinin yönetiminde çok daha hızlı hareket edilebileceğini iddia edenler için bile son derece sakıncalı. O iddia sahiplerini de yarın çok büyük zora sokacak bir anayasa değişikliği olduğunu ve buna geçit verilmemesi gerektiğini, hayırlı bir şekilde 'hayır' denilmesi gerektiğini herkese anlatacağız." 

Konuşmasında, kendisi hakkındaki eleştirilere tepki gösteren Meral Akşener, “24 saat her birimize söven nöbetçi yazar kılıklı, troller oluştu. Ama iğnenin deliğinden geçmiş, demokrasi mücadelesinde darağacından çıkmış gelmiş, bu hazırunu korkutabilirler mi? Hayır, hayır, hayır" dedi. 

Konuşması zaman zaman 'Başbakan Meral' sloganları ile kesilen Meral Akşener anayasa değişiklik teklifinin Türkiye için her konuda yanlış olduğunu görüşünü savundu. Anayasa değişikliğinin yanlışlığı millet ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Akşener, "Biz bu referandumda 'hayır' diyeceğiz ve hayırlı bir iş yapmış olacağız. Hanımefendilere sesleniyorum. Ellerimize kınalarımızı yakacağız, yola düşeceğiz. Kınalı ellerimizle İstiklal Savaşı'nda nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz. Bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar yüzde 59-56-57 gibi rakamlarla hayır şeklinde. Bir anayasa değişikliği yapılabilirdi ama toplumun tüm kesimleriyle konuşulması gerekirdi" dedi. 

Meral Akşener'in geçtiğimiz aralık ayında Yalova'da yapmayı düşündüğü konferans, o gün MHP'nin Çınarcık ilçesinde yaptığı ilçe kongresi gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

DHA

Etiketler: meral akşener, referandum
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