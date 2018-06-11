Meral Akşener'den TİKA açıklaması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, son zamanlarda bir TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) kavgası olduğunu belirterek, "Ben 'TİKA'yı kapatacağım' demedim. Kendi internet sitesinde var; 8 milyar dolar yıllık para harcamış. Nereye harcadığı belli değil. Bunun 6,5 milyar doları cebinizden çıkmış cebinizden, Maliye'den verilen, onlara tahsis edilen para bu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Elbistan teşkilatının Mevlana Caddesi'nde düzenlediği mitingde konuştu.

Malatya'dan otobüsle miting alanına gelen Akşener, okunan İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye çıktı. Kadınların büyük ilgisiyle karşılaşan Akşener, uzattıkları tülbentleri aldı.

Bir çocukla da hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, aralarında Elbistan Şeker Fabrikası'nın da olduğu ve bir süre önce özelleştirilen şeker fabrikalarının anlaşmalarının Cumhurbaşkanı olduğu gün iptal edileceğini belirtti.

Akşener, açıkladığı vaatlerle ilgili iktidarın 'Kaynak nerede?' diye sorduğunu söyledi. Kaynağın çok olduğunu belirten Akşener, Suriyelileri ülkelerine göndermeleri durumunda onlara harcanan paranın kaynak olacağını ifade ederek, "Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Suriye'nin içine elini soktu, 4 milyon mültecimiz oldu. 150 milyar lira para harcamışız. Önce Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkilerimizi düzelteceğiz. Herkes vatanında mutludur. Dolayısıyla bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim geri göndereceğiz ve seneye inşallah 81 ilden temsilcilerle 2019 Ramazan'ın da Halep'te iftar edeceğiz" diye konuştu.

'FETÖ BANA TALİMAT VERDİYSE GEREĞİNİ YAP'

Son zamanlarda Türkiye'de bir TİKA kavgası olduğunu ifade eden Meral Akşener şöyle devam etti:

"Ben 'TİKA'yı kapatacağım' demedim. Birdenbire Sayın Başbakan Yıldırım, acayip celallendi işte 'TİKA'yı kapatacakmış, öyle olacak, böyle olacakmış, FETO kendisine talimat vermiş' gibi bir cümle kurdu. Ben de şimdi her gittiğim yerde kendisine sesleniyorum. Sayın Başbakan, bu ülkenin başbakanısın. Şimdi, elinize Adalet Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var, yargı emrinizde, herkes emrinizde. Kardeşim, eğer FETÖ bana talimat verdiyse gereğini yap gereğini. Sen orada dedikodu yapmaya durmuyorsun, sen orada icraat yapmak için varsın. FETÖ bu ülkeyi ele geçirirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Bir kere daha diyorum; 'Hem yalancılık yapıyorsunuz hem iftira atıyorsunuz'. İftira atıp gereğini yapmayan şerefsizdir. Gelelim şu TİKA meselesine. Hiç ilgilenmemiştim TİKA ile. Tabii 'Başbakan niye böyle hopladı?' deyince hemen baktık TİKA'ya. Kendi internet sitesinde var; 8 milyar dolar yıllık para harcamış. Nereye harcadığı belli değil. Belli yerler var; Kamboçya'ya okul yapmışlar, Mogadişu'ya 25 kilometrelik otoban yapmışlar. Bilmem nereye ne yapmışlar ve 8 milyar dolar harcanmış. Bunun 6.5 milyar doları cebinizden çıkmış cebinizden, Maliye'den verilen, onlara tahsis edilen para bu."

MİTİNGDE GERGİNLİK

Mitingin sonuna doğru milletvekili adaylarını sahneye davet eden Meral Akşener, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen özel harekât polisi Sinan Türkoğlu için de ailesine başsağlığı dileyerek, "Elbistan'ın evladı bir kardeşimiz. Şehitlere 'Mekanın cennet olsun' denilmez ama ben yine de anasına, babasına, milletimize, Elbistanlılara sabır diliyorum" diye konuştu.

Bu sırada kalabalıktan Salim Ü. adlı kişi, şehit yakını olduğunu belirterek, "Bu ülkenin ekonomik sorunundan daha önemli sorunu, terör sorunu. Keşke, saraydan önce terör sorununu çözeceğinizi anlatsaydınız bu ülkede" dedi.

Salim Ü.'nün bu sözlerine Akşener, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum çözdüm. Bak şimdi sizin patron beni nelerle suçluyor bir bilsen. Çözdüğüm için nelerle suçluyor. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemesi açmadım. Barzani'yi öpmedim. Megri megri ağlamadım ve Oslo'da cıvık cıvık konuşmadım. Peşmerge geçerken 2 günde, 29 Ekim'de davulla zurnayla peşmergeyi bu ülkeden ben geçirmedim" cevabını verdi.

Akşener bunları söylerken, kalabalık Salim Ü.'ye saldırı girişiminde bulundu. Akşener kalabalığı, "Bir şey yapmayın. Herhangi bir şey yapmayın; soru sordu, cevap verdik" diyerek uyardı. Polis, kalabalığın elinden güçlükle aldığı Salim Ü.'yü miting alanından çıkartıp, emniyete götürdü. Burada ifadesi alınan Salim Ü., İYİ Partili olduğunu ve daha önce sosyal medyadan da oyunu Meral Akşner'e vereceğini açıkladığını, mitingdeki amacının ise Akşener şehit hakkında konuşurken ülkenin en büyük sorunlarından birinin terör sorunu olduğunu ve bununla ilgili de konuşması gerektiğini söylemek istediğini belirtti. Salim Ü., Akşener'in ve kalabalığın kendisini yanlış anladığını söyledi.

'81 İLDEN İNSANLARIMIZLA HALEP'TE İFTAR AÇACAĞIZ'

Akşener, bölge insanına elektrik konusunda pozitif ayrım yapacaklarını belirterek, "Elektriği sizin topraklarınız üzerinden üretiyorsak eğer biz, o zaman Adıyamanlı çiftçiye elektrik konusunda ayrımcılık uygulamak zorundayız. Bu toprakların elbette böyle bir hakkı var" diye konuştu.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Akşener, "Suriye'nin içine elini soktu bizimki, tam 4 milyon insan Türkiye'ye geldi. 150 milyar Türk Lirası para harcandı. Ben Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Suriye politikasında değişikliğe gideceğim. Suriye'de istikrarı sağlayacağız. 4 milyon kardeşimizi memleketlerine göndereceğiz ve Sayın Erdoğan, Şam Camisi'nde namaz kılamadı ama biz birlikte 81 ilden insanlarımızla birlikte inşallah seneye Ramazan'da, Halep'te, memleketlerine dönmüş mülteci kardeşlerimizle iftar açacağız" dedi.

'KARDEŞİM VER TALİMATI, GEREĞİNİ YAP'

TİKA'yı kapatmakla ilgili herhangi sözü olmadığını yineleyen Akşener, şöyle konuştu:

"İcranın başı, bir, yalan söylüyor, iki, iftira atıyor. Bana milletimin dışında bana talimat verecek kişi anasından doğmadı. Ben Binali Yıldırım'a diyorum şimdi bakanlıklar, yargı, MİT emrinde. Kardeşim ver talimatı, gereğini yap. Böyle bir ciddiyetsiz Başbakanlık olur mu? Bu iftirayı ispatlamıyorsan bugüne kadar bana 'FETÖCÜ, FETÖCÜ' dediler, hepsine söylediğim bir söz oldu; ispatlamayan namussuzdur, şerefsizdir. Neyse sektirdik iftirayı sektirdik yalanı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı'na yakışmıyor kardeşim. FETÖ her yeri ele geçirirken bostan korkuluğuymuş hepsi bunların. Bunun üzerine TİKA'yı araştırdık. TİKA, yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6 buçuk milyar doları sizin cebinizden ve yaptığı işleri yapmışlar Kamboçya'ya okul, Mogadişu'ya 25 kilometre otoban yapılmış. Toplam 8 milyar dolar yıllık harcaması var. Buna da bakacağız tabiki. Kimin yandaşı kazanmış. Sonuç olarak her yıl 50 milyar dolarlık fabrika kuracağım bu ülkede. 453 milyar dolar borç aldılar 16 yılda. 70 milyar dolarlık fabrika sattılar ve arkasından 2 trilyon dolar 16 yılda sizin cebinizden çıkan vergi topladılar. Hesaplayın 2 buçuk trilyon dolar. Adıyaman'a bu 2 buçuk trilyon dolardan bir şey geldi mi, fabrika kuruldu mu, gençlerin iş bulacağı alanlar ortaya çıktı mı? Peki kardeşim bu 2 buçuk trilyon dolarla sen ne yaptın? Ben bunun peşinden gideceğim. Çünkü bu ülkede sadece yandaş zengin edildi. Bu ülkede inşaatı öne koydular; köprü yapıldı, müşteri garantili. İnsan bir ihale birimi haline getirildi. Hastane yapıldı, hastaya müşteri muamelesi, günahtır. 'Bunları gözden geçireceğim' dediğim için herkes bana çemkiriyor. Vız gelir, tırıs gider."

'GÜNEŞ DOĞACAK AMPUL GİDECEK'

Meral Akşener, konuşması sırasında korumasından 'Benim nüfus cüzdanım sen de mi?' diye sorup aldığı kimliğini göstererek, şöyle devam etti:

"Güneş doğacak, ampul gidecek. 81 milyonun elinde bulunan nüfus kağıdı, Türkiye'nin ağasıdır, paşasıdır, reisidir ve 81 milyonun bu ülkedeki tapu kaydıdır. Bir ülkenin, bir devletin devlet olabilmesi için 3 kağıt söz konusudur. Biri nüfus kağıdı, ikincisi parası, üçüncüsü de yaşlılar bilir tapu kağıdıdır. Tapunun Türkiye'ye ait kısmını deldirmeyiz, vatandaşın tapusuna da el sürdürmeyiz. Paramızın kıymeti kalmadı."

Meral Akşener'e bir partili tarafından yazma hediye edildi. Akşener, "Ben şimdi bunu usulüne uygun bağlayayım" diyerek örtündüktün sonra 2 çocuğun biriktirdiği paranın bulunduğu kendisine hediye ettiği kumbarayı gösterip, "Bunu benim hesabıma yatıracağım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" diyerek konuşmasını tamamladı.