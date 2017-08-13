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Meral Akşener'den 'yeni parti' açıklaması

13 Ağustos 2017, Pazar 22:25
MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, parti kuruluşu için 26 Ekim'e kadar sürecek olan uyum yasalarının tamamlanmasını beklemeyi planladıklarını, partinin Kasım başında kuruluşunun açıklanması niyetinde olduklarını söyledi.

Akşener, "Ancak şaibeleri ortadan kaldırmak istememiz sebebiyle çalışmalarımızı olabildiğince hızlandırarak kuruluşumuzu daha erken bir tarihe almaya çalışıyoruz" dedi.

Bursa’ya gelen Meral Akşener, geçen 6 Ağustos’ta araştırmacı- yazar Servet Somuncuoğlu için düzenlenen anma programı çıkışında bir grubun saldırısına uğrayan MHP eski il başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Akşener, bunun menfur bir saldırı olduğunu belirterek, "Bunlar hakkında bir tek şey söyleyebilirim; Çirkinlik her zaman yenilgiye yol açar” dedi.

Gazetecilerin yeni parti hakkındaki soruları üzerine Akşener, 1200 arkadaşıyla istişareler yaptığını ve oradan bir karar çıktığını belirterek, 20 Haziran’da kongreyle ilgili mahkemenin kararıyla bütün yolların tükenmesi üzerine milletin merkezinde bir siyasi oluşuma karar verildiğini söyledi.

Daha sonra toplumun değişik kesimleriyle kanat önderleriyle de istişareler yaptığını anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Ümit Özdağ hocamla beraber yürüme kararı aldık. Koray Aydın bakanımızla da istişareler neticesinde bir yola doğru girmiş durumdayız. Bizim bu oluşumu hayata geçirme ile ilgili kararımız kesinleşmişti. Bunlar ilgili çalışmalar başlatmıştık fakat yepyeni ve bizim karşı olduğumuz bir cumhurbaşkanlığı düzenine geçiliyor. Sonuç itibarıyla fiili bir durum. Uyum yasalarının 26 Ekim’e kadar çıkması gerekiyor. Onu bekleyip, biz bu çalışmaları yapıp oluşumu Kasım ayında açıklamak gibi bir kararımız vardı” dedi.

Yeni partinin çalışma düzeni hakkındaki planlarını da anlatan Meral Akşener, Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş olan hiçbir siyasi partide olmayan tüzük ve program üzerine çalıştıklarını söyledi.

Akşener, "Ben sizinle konuşurken masanın başında hazırlık yapan arkadaşlarımız var. Her konu başlığı üzerinde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Örneğin sağlık başlığı üzerinde çalışan 150 kişi var. Çok bütünlüklü bir çalışma yapılıyor ve bunlar bir araya toplanacak" dedi.

Erken seçim konusunu da değerlendiren Akşener, "Keşke olsa ama beklemiyoruz. Eğer Ak Parti'nin bugüne kadarki reflekslerini okuyan bir siyasetçi olduğumu düşünürsek en erken seçim 2018 Mayıs ayında olur. Bu benim öngörümdür ama Ak Parti tanıyan birisi olarak öngörümdür. Bu seçim ise Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler olur" dedi.

DHA

Etiketler: meral akşener, ümit özdağ, koray aydın
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