Meral Akşener: Erdoğan 8 yıldır Gazze’ye gidemedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Son günlerde sık sık ‘Afrin’e gideceğim’ diyor. Tutan mı var? Buyurun gidin. Biz kendisinden, şu Gazze’ye gitme sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Sekiz yıl geçti bir türlü gidemedi” dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında, 1 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı’ndan bahsetti ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener’in ifadeleri özetle şöyle; “Türkiye’ye müjdeler olsun ki, 1 Nisan’da kurultayımız var. ‘Parti kuramazlar’ dediler, kurduk. ‘3 kişiyi bulamazlar’ dediler, milyonlar olduk. Samimiyetle söylüyorum, yarın sabahtan itibaren Türkiye’yi yönetmeye hazırız. AK Parti’den daha güçlü ve yetkin bir kadromuz var. Sayın Erdoğan son günlerde sık sık Afrin’e gideceğim diyor. Mehmetçik zaten Afrin’de. Biz kendisinden, şu Gazze’ye gitme sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Sekiz yıl geçti bir türlü gidemedi.” DHA

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