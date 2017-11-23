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23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Meral Akşener erken seçime hazırlanıyor

23 Kasım 2017, Perşembe 19:00
Henüz il ve ilçe teşkilâtlanmaları devam eden İyi Parti’nin olağan kurultay kararı almasının ardında ‘erken seçim ihtimali’nin olduğu belirtiliyor.

Meral Akşener’in öncülüğünde kurulan İyi Parti’nin henüz il ve ilçe teşkilâtlarının yapılanması tam olarak sağlanamadan 10 Aralık’ta olağan kurultaya gitmesinin ardında “erken seçim ihtimalinin olduğu” belirtiliyor. “Siyasi kulislerde AKP hükümetinin 15 Temmuz 2018’de erken seçim kararı alabileceğine” yönelik iddiların yer alması üzerine İyi Parti de seçimlere katılabilmek için Siyasî Partiler Yasası’ndaki zorunluluğu geç olmadan yerine getirmek istiyor. AKP hükümetinin, 7 Haziran seçimleri sonrasında olduğu gibi bir anda “erken seçim”i ortaya atacağını düşünen İyi Parti yönetimi, bu nedenle Siyasi Partiler Yasası’nın, yeni kurulan partilere ilişkin “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM’de grubu bulunması şarttır” hükmünü seçimlerden önce yerine getirmeyi amaçlıyor. T24’te yer alan habere göre, İyi Parti’nin I. Olağan Kurultayın’da henüz il ve ilçe teşkilâtlanması tam olarak yapılamadığından partinin 200 kişiden oluşan kurucular kurulu üyeleri delege kabul edilecek. Parti yönetimi daha önce bu şekilde Emine Ülker Tarhan ve Süleyman Yağcıoğlu’nun partilerinin kurultaylarını gerçekleştirdiğini ve seçimlere katılabilecek yeterlilikte kabul edildiklerine dikkat çekiyor.

Etiketler: meral akşener, erken seçim
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