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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Meral Akşener: 'Ey Almanya, ey Hollanda'nın arkasından bir şey oldu

01 Nisan 2017, Cumartesi 22:36
Tekirdağ kent merkezine geçen Meral Akşener, vatandaşlarla bir araya geldi.

ABD ve Rusya'nın izin vermesi ile El Bab'a gidildiğini öne süren Akşener, şöyle dedi: 

"Şimdi El Bab'a gittik. Hem ABD, hem Rusya'nın izin vermesi ile El Bab'a gittik. Bu arada Obama ile küsüz biliyorsunuz. Trump Reis seçilsin diye kurbanlar adandı, Trump Reisi seçildi. Şimdi tokat atıp duruyor. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını tutukladılar. Ve biz sonuç olarak Fırat Kalkanı Operasyonu'na katıldık. Biz milletçe arkasında durduk. Siyasi parti gözetmeksizin arkasında durduk. Çünkü şöyle bir amaç vardı. Türkiye'ye gelmiş 3.5 milyon Suriyelinin önemli bir kısmını geri göndereceğiz, orada bir özel alan yapılacak. Ve YPG ile PYD'nin Suriye'de kantonları birleştirip sınırlarımızda bir devlet kurmasının önüne geçilecekti. İyi, hoş, bu arada 'ey Hollanda' dedi. Bir hanım orada itildi, kakıldı, sınır dışı edildi. Şimdi bir pankart asmışlar, 'Hollanda'yı titreten kadın. Nene Hatun' diye. El hak, haklıdırlar bir şey demiyorum. Bizler Hollanda'ya, Almanya'ya verdik veriştirdik. Milletimizin onurunu, devletimizin onurunu iki paralık ettiler. Dolayısı ile hükümete dedik ki, ne istiyorsanız yapın. Hangi tedbirleri alacaksanız alın. Yaptırım mı yapacağız, yapın. Biz aç kalmaya razıyız dedik. Ama, 'ey Almanya, ey Hollanda' demenin dışında arkasından gelen bir şey yok. Sonra baktık, 'ey Almanya, ey Hollanda'nın arkasından bir şey oldu. Meğer bu gürültünün arkasından biz Fırat Kalkanı'ndan geri dönüyormuşuz. Ondan bu gürültü çıkarılmış. Şimdi soru şu. 71 gencimiz şehit oldu. İkisini ise IŞİD'çiler yaktı. Bu çocuklar oraya niye gitti, ne yaptı, niye geri dönülüyor? Ve biz orada ne kazandık, Türkiye ne kazandı? YPG ve PYD'nin koridoruna engel mi oldu? Afrin dışarı mı çıkarıldı? Membiç özerklikten mi kurtarıldı? Gördük ki ABD ile Rusya anlaşmış, tehdit ediyor bizimkileri."

Akşener'in konuşmasının ardından salondakilere Trakya şivesi ile "1 Nisan'da ayır beya diyecek misiniz?" diye sordu. Salondakiler de 'ayır' diye cevap verdi.

DHA

Etiketler: meral akşener, referandum
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