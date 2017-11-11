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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Meral Akşener kürsüden uyardı: Terlik atarım

11 Kasım 2017, Cumartesi 15:26
İyi Parti genel merkezi bugün düzenlenen törenle açıldı.

Gelişi sırasında izdiham yaşanan Genel Başkan Akşener, bir grup gençle sohbetimi anlatırken, "İyi Parti'ye oy vereceklerini söyleyerek, 'sözünüzü tutmazsanız size terlik atarım' dedim. Anneler terlik atar" dedi.

25 Ekim’de kuruluşunu ilan eden İyi Parti’nin genel merkez binası Genel Başkan Meral Akşener’in katıldığı törenle açıldı.

Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkezin açılışına çok sayıda partili katıldı. Partililer ellerinde, “Ekonomi İYİ olacak”, “İYİ parti iyi gelecek”, “Medeniyetin taşlarını sadece cesurlar İYİ döşer”, “Allah İYİlik sağlık versin”, “Sonunda İYİler kazanır” dövizleri taşıdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Akşener kürsüye çıktı. Gençlerle bir sohbetini anlatan Akşener, İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyen gençlere, “Sözünüzü tutmazsanız size terlik atarım dedim. Anneler terlik atar” dedi.

Akşener şu mesajları verdi:

İyi Parti Türkiye’ye iyi gelecek. Ama zor kurduk. Kurucular içinde yer alan gençlerimiz işinden oldu. Kamuda çalışanlar ya istifa etmek zorunda kaldı ya da kurucu olamadı. Türkiye bu durumdan kurtulmak zorunda. Adalet ve Kalkınma Partisi ama adalet de kalkınma da yaralıdır.

Şehir şehir gezeceğiz. Gecen hafta Bitlis’teydik. Bugün Ankara’dayız. Haftaya Mardin’e sonra Artvin’de olacağız. Şehir şehir esnaf esnaf dolaşıp onları dinleyeceğiz. İmece usulü bu parti kuruldu. Kuruş kuruş şu genel merkezin hesabını veririm. Milletin gücüyle kurduk. Atatürk’e sövmek serbest ağalara laf söylemek yasak. Bugünkü değişimlerini olumlu buluyoruz ama takip edeceğiz.

Adamlar size bir şey söyleyeyim. Bir kadını düşman edinmeyin. Bir abla olarak söylüyorum. Kadınlara kötü davranmayın.

Sözlerini, “Başaracağız, başaracağız, Türkiye iyi olacak” diye bitiren Akşener, konuşmanın ardından İYİ Parti’ye katılan Çanakkale’nin Gökçeada, Afyon’un Dinar, Bilecik’in Söğüt, Antalya’nın Korkuteli, Mersin’in Anamur belediye başkanına rozet taktı.

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