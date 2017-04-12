Meral Akşener: Ömür boyu yargılanamayacağı bir zırh var

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, “17 Nisan’dan itibaren eğer ‘hayır’ çıkmasın, net bir şekilde söylüyorum. Rusya’nın talebiyle Amerika’nın talebiyle YPG ve PYD ile Cenevre’de masaya otururlar. Suriye’dekini tanırlar. Barzani’yi zaten tanıdılar ve sonuç itibariyle kala kala Türkiye’nin güneydoğusu kalır ki onu da haydi haydi verirler” dedi.

Meral Akşener, referandumda ‘hayır’ kampanyasını Isparta’da sürdürdü. ‘Bu anayasa niçin oluyor, niçin birden önümüze getirildi?’ sorusunu soran Akşener, “Bu anayasa değişikliğinin içinde seçilecek kişinin çocuğunun, geçmişte bakanlık yapanların daha sonra bakanlık yapacak olanların ömür boyu yargılanamayacağı bir zırh var zırh. Sadece bunun için bile ‘hayır’ diyeceğiz. Bir kişiye savaş yapma yetkisi, eyalet kurma yetkisi, örtülü ödeneği istediği gibi harcama yetkisi; vali, kaymakam, rektör, emniyet müdürü, hakim, savcı atama yetkisi ve aynı kişi bir partinin de genel başkanı. Bütün bunlara baktığınız zaman böyle bir yetkiyi kocama da vermem oğluma da vermem” diye konuştu. DHA

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