Meral Akşener seçimden sonra ilk defa konuştu: İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri sonrasında düzenlenen ilk Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sonuçları bir kazanım olarak değerlendirdi. Akşener, alınan karar doğrultusunda partinin genel başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.Akşener, "İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini aldı. Giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif alacaktır. İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm tespitler konusunda haklı çıktığımızdan ve çıkacağımızdan eminiz. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile bir araya geldi. Akşener, seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti.

Seçim sürecinde çok adaylı sisteminin önünü açarak demokrasiye nefes aldırdıklarını söyleyen Akşener, "Alınan sonuç bir kazanımdır. Bugün daha güçlüyüz artık TBMM'de miletvekillerimiz var" dedi.

Akşener, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin "Diğer partilerin daha fazla oy alması sonucu ikinci tura kalmayı bekliyordum" sözleriyle ilgili soruya, "100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11 oy aldı. Ciddi paralarla kampanya yürüten AK Parti yüzde 41 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. İnce'nin fikrine katılmıyorum" yanıtını verdi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep etim. Bu değerlendirme sonucunda partimizin en yetkili organı olan GİK kararı, alınan bu sonucun milletimizin geleceğine olan büyük bir kazanım olduğu yönündedir.

Genel İdare Kurulumuz ülke siyasetin merkezine yerleşmiş İYİ Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını belirtmişlerdir. Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim.

'SAYISIZ ENGEL, TEHDİT VE İFTİRALARLA KARŞILAŞTIK'

Ben ve dava arkadaşlarım partinin kuruluş süreci ve sonrasında kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik. İktidar tarafından tüm araçlar kullanılarak sayısız engeller, tehditler ve iftiralarla karşılaştık. Bir adım bile geriye çekilmedik. Daha 7. ayımızdayken siyasetin 2'li yapısı arasına sıkışmış, milleti umutsuz bırakmış Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirdik. Çok adaylı seçimin önünü açarak demokrasiye nefes aldırdık.

Bugün daha güçlüyüz, artık TBMM'de vekillerimiz var. Grubumuzla birlikte daha görünür bir mücadele vermekte kararlıyız. Kimse unutmasın ki İYİ Parti siyasetin yokluğunu hissettiği merkez sağ eksikliğini giderdik.

'İTİBARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZE DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'

İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini aldı. Giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif alacaktır. İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm tespitler konusunda haklı çıktığımızdan ve çıkacağımızdan eminiz. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Akşener, Muharrem İnce'nin 'Muhalefet partilerinin beklediğimden az oy aldığı' ifadesi ile alakalı olarak şöyle konuştu:

Sayın İnce, CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP, yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. AKP bütün devlet güçleriyle, bütün imkanlarıyla ve kasalarında saydığı bu siyasi partilerin ciddi paralarla seçim kampanyası yaptılar, o da yüzde 41 aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisinin temsilcisi HDP yüzde 11 aldı. Devletten bir kuruş almadan 8 aylık bir İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum.

'GERİLİME SEBEBİYET VERİLECEK BİR HADİSE OLMADIĞI İÇİN AÇIKLAMA YAPMADIM'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'YSK'nin öününe neden gitmediniz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın İnce ve CHP temsilcileri Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebebiyet verilecek bir hadisenin olmadığını söylediler, dolayısıyla yapmadım. Arkadaşlarımızla beraber seçim sonucunu izledik."

Akşener kendisine twitter hesabı üzerinden yaptığı 'AA'ya talimat verildi mi?' açıklaması ile ilgili soru soran Anadolu Ajansı muhabirine ise "Sayın Albayrak'ın talimat verdiğini duyumu sadece bir soru olarak sordum. O gece herhangi bir açıklamamız olmadı. Tweet atmadık. Dolayısıyla o bir soruydu, soru karşılığı da 1 milyon liralık tazminat davası açıldı." Yargıda göreceğiz."Sizin kurumunuzla ilgili benim bir cümlem olmadı. Bir bakanın talimat verip vermediğini sordum." dedi.

Biz milletvekili arkadaşlarımız mazbalatalarını aldıktan sonra GİK üyelerimizle birlikte Türkiye, seçim değerlendirmesini kısa bir şekilde yaptık. Yol haritamızın ortaya çıkacağı derinlikli bir toplantı yapacağız.

'NE BİR TELEFON ALDIM, NE BİR ZİYARETÇİ OLDU'

Meral Akşener 24 Haziran gecesi tehdit aldınız mı sorusunu şöyle yanıtladı:

Hayır. Ben o gece partimde 01.30'a kadar seçim sonuçlarını takip ettim arkadaşlarımla beraber. Başkanlık divanı üyeleri buradaydı. Ne bir telefon aldım, ne bir ziyaretçi oldu… Zaten öyle bir şeyi aklından geçirecek yoktur. Geçmişim, bugünümün teminatıdır.

Şahsi olarak hiçbir önemli kararı kendim almadım, arkadaşlarımıza dayatmadım. Arkadaşlarım bunu biliyor, birlikte her şeye karar vereceğiz. Şu açıklama için bile arkadaşlarımın görüşlerini almayı bekledim. Dün yapamdık, itiraz edilen ilçeler vardı.

1988'de rahmetli Demirel, 3. parti olarak Meclis'e girdiğinde "Biz bir köprünün başını tuttuk, bundan sonra geçenden 100 kuruş, geçmeyenden 150 kuruş kimse alamayacak" demişti. Biz de bir köprünün başını tuttuk.