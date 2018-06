Meral Akşener: TRT genel müdürünün yerinde olsam istifa ederdim

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İYİ Parti'nin güneş gibi doğduğunu ifade ederek"Biz bir proje partisiyiz. Yani projeler hazırlayan bir partiyiz. Biz milletimizin taleplerine dikkat eden, onlara yönelik çözümler üreten siyasi partiyiz'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Bursa'daki Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Akşener, "Bursa, kararını vermiş. Bursa, 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' diyor. Bursa’da olmak, sizinle beraber olmak ve bu bayram günü burasını bu şekilde doldurmanız, buraya şeref vermeniz beni tahmin edemezsiniz yüreğimden vurdunuz. Allah razı olsun Bursa. Bayramımız mübarek olsun" diye konuştu.

'MADEM HER ŞEY ÇOK İYİYDİ NİYE SEÇİME GİDİYORUZ?'

24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

"İşinizi, gücünüzü bıraktınız; bayram günü buradasınız. Bu, benim için vebaldir. Allah sizlere karşı beni utandırmasın. Hakkınızı helal edin, Allah bin kere razı olsun. Bir seçime gidiyoruz, 24 Haziran’da, süper baskın seçime gidiyoruz. Şimdi soru şu? Madem her şey çok iyiydi, biz niye seçime gidiyoruz? Madem her şey kötü ve seçimle düzeltilecek, o zaman niçin iktidar partisine oy verelim? Kötüyse niye seni seçelim, iyiyse niye seçime gidiyorsun? 16 yıldır iktidardalar. 16 yıldır Bursa iktidar partisine güvendiğini ortaya koyuyor. Peki ne oldu? Bursa’nın sanayisi mi gelişti, gençlere iş mi bulundu? Hala Bursa’da eğer Şırnak’ta olduğu gibi genç işsizliği birinci büyük problemse Bursa gibi hem tarım hem sanayi şehri olan bu şehrimizde genç işsizliğinin olmaması gerekiyordu. Bursa çiftçisi arş-ı alaya mı çıktı, sanayici üretimde dünyada rekabet eder hale mi döndü? Bunların hiçbiri olmadıysa demek ki artık yolun sonu görünüyor. İYİ Parti’yi siz kurdunuz, millet kurdu. Dediniz ki bize 'Yürüyün, biz sizinle beraber yürüyeceğiz'. Biz de yola çıktık. Herkes dedi ki 'İYİ Parti kurulmaz'. Size olan inancımızla partimizi kurduk. 'Seçime giremez' denildi, her şey yapıldı. Aklı, irfanı, feraseti işlettik, seçime girdik."

'ÇÖZÜMLER ÜRETEN SİYASİ PARTİYİZ'

Partisinin bütün projelerinin kaynaklarının hazır olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün İYİ Parti var. Herkes, Sayın Erdoğan da başta olmak üzere seçmenimize proje anlatıyor, gelecekle ilgili yol haritaları sunuyor. Bu, başlı başına İYİ Parti’nin, sizlerin Türkiye’ye katkısıdır. İlk defa bu seçimde çiftçiler, gençler, eğitim, sanayi ve üretim konuşuluyor. İlk defa bu seçimde memurun, öğretmenin, hemşirenin durumu konuşuluyor. İlk defa bu seçimde işsizin durumu konuşuluyor. Şimdi öyle bir şey oluyor ki çok hazırlıksızlarmış. Bir cümle söylüyorum, ertesi gün herkes söylüyor. Halbuki biz çok önemli bir kadroyla ekonomide, dış politikada, gençlikle genç kardeşlerimizin oluşturduğu kadroyla sosyal politikalar, adalet konusunda gerçekten yetkin çok hazırlıklı bir kadro ile yola çıktık. Bütün projelerimizin kaynakları hazır, projelerimizin hangi kaynaktan, nasıl hayata geçeceği kuruş hesabına kadar ortaya konmuş durumda. Bunun anlamı, ciddiyettir, çalışmaktır. Onların istediklerini hayata geçirmek için gayret göstermektir. Bu kadar hazırlıksız, bu kadar Türkiye ile ilgili bihaber bir seçim atmosferinde sizin desteğinizle İYİ Parti gerçekten güneş gibi doğmuştur. Biz bir proje partisiyiz. Yani projeler hazırlayan bir partiyiz. Biz milletimizin taleplerine dikkat eden, onlara yönelik çözümler üreten siyasi partiyiz. Ekonomiden başlayalım. 16 yıldır 2 trilyon dolar, hepinizin vergilerinden para toplandı. 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolara Türkiye’nin bütün varlıkları satıldı. Bunun karşılığında yapılan ise sadece bölünmüş yollar. Türkiye, büyük projelerini Hazine'nin garantisiyle yandaş müteahhitlere yaptırdı. Yani yollar, köprüler, tüp geçitler ve şehir hastaneleri. Vatandaşın insanın ihalede birim maliyeti olarak ortaya konduğu bir ihale sistemiyle yandaş müteahhitler zengin edildi. Halbuki bütün büyük projeleri devlet yapmalıydı. Devlet yaptığı zaman daha ucuza daha kısa sürede sonuçlanırdı."

'EN ÇILGIN PROJESİ MİLLET KAHVELERİ OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet kıraathaneleri kuracağız" açıklamasını eleştiren Akşener, "Bazı köprülerden geçtiğinizi biliyorum. Geçen de para ödüyor geçmeyen de para ödüyor. Müşteri garantisi verilmiş köprüler, hastaneler; hastanın ilk defa bir cumhurbaşkanı tarafından müşteri gözüyle görüldüğünü de bu ülke gördü. Sağlık sistemi, eğitim devletin görevidir. Güvenlik, devletin görevidir. Adalet, herkese eşit adalet devletin görevidir. Devletin bu büyük yatırımları yapması gerekirken, fabrika yapması gerekirken, eğitimi 21. yüzyılın kurallarına uygun tanzim etmesi gerekirken, bu seçimin en flaş, en çılgın projesi 'millet kahveleri' oldu. Devlet kura kura kahvehane kuruyor size. Yuhalamayın, 24’ünde gereğini yapalım" diye konuştu.

'SEÇİME GİDİYORUZ, SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMENİN MANTIĞI NEDİR?'

İYİ Parti'nin, son derece ciddiye alınan bir parti olduğunu kaydeden Akşener, şunları söyledi:

"Eğer üretimi çiftçi için tarım için sanayi için merkeze koyamazsınız gençleriniz, 4 yıllık üniversite mezunlarınız işsiz kalır. Lise mezunlarını meslek sahibi edemezseniz onlar da işsiz kalır. Biz sadece üretim ekonomisinin hem tarımda hem de sanayide öne koyacağımızı ilan ediyoruz, söz veriyoruz. Bu nedenle her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız ve gençlerimize, işsizlerimize iş imkanı sağlayacağız. Devlet gencine iş üretmek zorundadır. İş üretemiyorsa biz gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız, dedik. Gençlerimize ya iş vereceğiz ya maaş vereceğiz. İYİ Parti son derece ciddiye alınan bir parti. Sayın Erdoğan başta olmak üzere adaylara vaatleriyle ilgili bir soru sorulmuyor. 4 TV kanalına çıktım, sadece bana soruluyor. 'Kaynak nerede?' diye soruyorlar; çünkü bizim başa geleceğimizi düşünüyorlar, onun için kaynak soruyorlar. Oralarda ve meydanlarda söylüyorum. Türkiye’nin eğitimli nüfusu, 25 milyon öğrencisi var. Pek çok dünya ülkesinin nüfusundan fazla bu genç eğitimli üretken nüfusu sadece ve sadece Türkiye’nin geleceğine tuğla koymak üzere yönetmek ve eğitim sistemini buna göre tanzim etmek lazım. Projelerimizi paylaşarak, yürümek yerine son 1 haftada görüyorsunuz ki Türkiye sanki savaşa gidiyormuş gibi bir dil kullanılıyor. Binali Yıldırım başta olmak üzere bize 'alçak', bize 'satılmış' dedi. Alt tarafı seçime gidiyoruz, bunu savaş alanına çevirmenin mantığı nedir? O mantık artık Bursa’nın AK Parti’ye kırmızı kart gösterdiğinin işaretidir."

'4 MİLYON SURİYELİ MÜLTECİMİZİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİZ'

İYİ Parti Lideri Akşener, göreve geldiğinde kaynakları nasıl bulacağını şöyle anlattı:

"Şimdi Suriye'nin içişlerine elini soktu, 4 milyon Suriyeli mülteci var. Bu 4 milyon mülteci için bildiğimiz bir şey var. Herkes vatanında mutlu ve özgürdür. Dolayısıyla ilk iş olarak cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkileri düzelteceğiz ve 4 milyon Suriyeli mültecimizi vatanlarında rahat etmeleri için memleketlerine göndereceğiz. Biz Suriye’de mültecilerle Halep’te iftar yapacağız. 150 milyar TL Suriyeli mültecilere para harcandı. Onu koyun cebinize. 8 milyar TL sadece devletin kiraya ödediği para. Bunların içinde bakanların bindiği, çoluğunun çocuğunun bindiği araçlar var. Sayın Mehmet Şimşek’in 'fındık fıstık parası' dediği o arabalardan 'İnin bakalım' diyeceğim ve 8 milyar TL’yi cebimizde hesaplayın. 'TRT’yi satacağım' dedim. 2,5 milyar TL her yıl sizin cebinizden çıkan para. Bir kamyon insan zengin oluyor orada dolayısıyla onu satacağım. Her yıl 2,5 milyar TL cepte. Aynı zamanda satışından elde edilen gelir de cepte. Hiç anlayamadım. Hırsızlıkların önüne geçeceğiz, hırsızların da elinde ne varsa alacağız ve en önemlisi Sayın Binali Yıldırım, birden bana bağırmaya başladı. TİKA’yı satıyormuşum. Ben 'TİKA’yı satacağım' demedim. Benim söylediğim, devletin kurumlarını yeniden hayata geçireceğiz. Bu satma işlemi nereden çıktı, diye baktım. Ben milliyetçiyim ya aklı sıra beni TİKA ile vuracak. Öyle bir şey oldu ki TİKA’yı inceledik. TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6,5 milyar doları polisin, hemşirenin, memurun, işçinin cebinden çıkıyor; Hazine'den verilen para. Nereye harcanmış, diye baktığımızda da bu kadar paranın harcandığı yerleri bulamadık; çünkü Sayıştay denetiminden kaçırılmış. Kamboçya’da okul yapmışlar. Mardin, Muş, Bitlis’ten geliyorum. Kocaeli’nin köylerini biliyorum. Oralardaki ilkokullarla Kamboçya’daki ilkokulu karşılaştırdım. Bu paralar haram olsun haram, diyorum. Şimdi dış politikanız yerle bir olursa eğer o ülkeyi yöneten siyasetçiler itibar kaybederlerse biliniz ki hem paranız hem ülkeniz itibar kaybeder. Hem ekonomide hem dış politikada ağzımdan çıkanın kulağım tarafından duyulması gerekir, ciddi olmak gerekir. Kendi bekanı, ülkenin bekasıyla eş tutmamak gerekir. Kibirden uzak olmak gerekir.”

Meral Akşener, konuşmasının ardından milletvekili adaylarını tanıttı. Bu sırada sahneye gelen küçük bir çocuk, Akşener'e bayramda topladığı harçlığını bir buket çiçekle birlikte verdi.

AKŞENER: ECDAT SAĞ OLSA AYAKKABILARINI ÇIKARIR BUNLARI KOVARDI

Bursa'dan Bilecik'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, “Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Akşener, AK Parti iktidarını eleştirdi. Akşener, baskın seçimi hükümetin kendisinin istediğini belirterek, "Şimdi baskın seçim olarak kendileri getirdi, şimdi madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı. Madem her şey kötü 24'ünde bunlar düzeltmek iddiasıyla yola çıkıyorlar her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Bilecik sera tarımının önde olduğu bir şehir. Aynı problemi yaşayan illere para yağdırılırken Bilecik'e zırnık verilmedi neden? 2014'te Bilecik'te bir büyük seralarla ilgili büyük bir sorun yaşadınız, affet yaşadınız. Çünkü Bilecik gözlerinde yok. Çünkü Bilecik Osmanlı'nın daha sonra da Anadolu'nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Yemin ediyorum, bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be." diye konuştu.

'HASTAYA MÜŞTERİ MUAMELESİ YAPAN ANLAYIŞTAN TÜRKİYE'YE HAYIR GELMEZ'

Türkiye'de fabrikaların satıldığını, müşteri garantili şehir hastaneleri yapıldığını ifade ederek iktidarı eleştiren Akşener, şunları kaydetti:

"16 yıldır yönetiyorlar. 16 senede 2 trilyon dolar vergi topladılar. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar Türkiye'de ne var ne yok sattılar. Bilecik'e lira geldi mi? Bilecik sanayisi kalkındı mı? Bilecik'in atanamayan öğretmenleri atındı mı? Bilecik'in sağlıkta bir numara olması sağlandı mı? Bilecik'in eğitimi Türkiye'nin bir numarası olması sağlandı mı? Hayır. Ama ne oldu? Ne yapıldı? Bütün fabrikalar satıldı, şehir hastaneleri yapıldı. Müşteri garantili şehir hastaneleri. Kardeşim müşteri kim bir hastanede? Müşteri hasta. Hastaya müşteri muamelesi yapan bir anlayıştan Türkiye'ye bir hayır gelmez. Bunlar kafayı karıştırdı. Samimiyetle söylüyorum en hazırlıklı parti İYİ Parti. En hazırlıklı kadrolar bizde, en iyi projeler bizde. Meydanlarda bir şey söylüyorum ertesi gün herkesin ağzında. Yani böyle bir şey olmaz. İsrafla, yoksuzlukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyorum bir bakıyorum Mehmet Şimşek aynını söylüyor. 16 yıldır ne yaptığınız kardeşim? 16 yıldır fabrika sattınız, genç işsizliğini artırdınız. İyi okul -kötü okul, zengin çocuk -fakir çocuk, özel- okul devlet okulu. Performansa tabi tutulan iyi öğretmen- kötü öğretmen. Sonuç itibarıyla eğitimde Türkiye dibe vurmuş vaziyete. Haklarını yemeyeyim çok güzel binalar yapmışlar, müthiş güzel adalet sarayları var içinde adalet yok. Valilik binaları yapmışlar harika fakat içinde hizmetle ilgili sorun var."

'BEN DİRENMESEYDİM ERDOĞAN İLE GÜL ARASINDAKİ MÜCADELE YAŞANIYOR OLACAKTI'

Kendisini 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlatan Akşener, Abdulah Gül'ün muhalefetin adayı olmasına direndiğini de söyledi. Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'yi siz istediniz biz kurduk. Bana dediniz 'aday ol' oldum. Dolayısıyla herkes kendine milletin adamı diyor da esasında milletin kararıyla 250 bin imza ile aday olan şahısım ben. Yani gerçekten beni aday gösteren sizsiniz, partimizi kuran sizsiniz. Eğer İYİ Parti olmasaydı, siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni aday etmezseniz bugün cumhurbaşkanlığı seçiminde ne koşuluyor olacaktı? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç oyla, yüzde kaç oyla seçileceği Türkiye'de konuşuluyor olacaktı. Ayrıca sayın Gül'ün muhalefette bulunan bütün siyasi partilerin tek adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde eğer sizin adınıza ben direnmeseydim bugün sayın Erdoğan ile sayın Gül arasında nasıl bir mücadele, nasıl bir seçim yaşanacağını Türkiye yaşıyor olacaktı. Onun için Allah bin kere razı olsun. Partiyi kur dediniz kurdum. "

'İLÇE YSK YASAKLADI'

Bazı basın kuruluşlarının kendisine ambargo koyduğunu söyleyen Akşener, Sultanahmet Meydanı'nda çıkacağı bir televizyon programının ilçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandığını belirtti. Akşener şöyle konuştu:

"Ben şerbetliyim acı patlıcanı kırağı çalmazmış, bir sağlam ambargo yedim ki aklınız durur. Ben buna itiraz etmedim dedim ki sarayın ekranlarında olmak yerine Bilecik'in gönlünde olmak çok daha iyidir. Ve meydan meydan anlatmaya başladık. Hepi topu 4 kere televizyona çıktım. Bana yapacaklarım için 'kaynak nerede?' diye soruyorlar, bizi ciddiye alıyorlar. 24 yıllık politik hayatımda hiç yalan söylemedim. Bugün Halk TV'de Sultanahmet Meydanı'nda, valilik izni alındı her şey yapıldı, İlçe YSK dün itibaren yasakladı. Ey sayın Erdoğan benden korkuyorsun ama o İstanbul ki işgal altındayken İngiliz işgali altınayken Halide Edip orada miting yaptı, Sultan Ahmet'te miting yaptı. Ey Erdoğan korktuğunu biliyorum ama bu kadar belli etmeyin kardeşim."

Akşener, işsizlik sorununu çözeceklerini, iş bulamayan gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini, asgari ücreti vergi dışı bırakacaklarını, bir defaya mahsus olarak 4,5 milyon takipte olan kredi kartı borçlarını affedeceklerini söyledi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini ve 4 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndereceklerini belirterek, "4 milyon Suriyeli mülteci olarak ülkemizde bulunuyor. Ben bu insanlara kötü hisler hissetmiyorum. Göç çok zor bir iştir. Ama Suriye'nin içişlerine bizimki elini soktu. Karıştırdı Suriye'yi. Şam Camii'nde Emevi Camii'nde namaz kılıyordu... O namaz kılamadı, 4 milyon Suriyelimiz oldu. Seçilir seçilmez derhal Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi usuletle ve suhuletle ülkelerine yeniden geriye göndereceğiz" dedi.

'TRT GENEL MÜDÜRÜNÜN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM'

Cumurbaşkanı seçilmesi halinde TRT'yi satacağını söyleyen Akşener, "Şu TRT var ya beni çıkarmadığı için değil. Benle ilgisi yok. TRT bana şimdi teklif etti gitmiyorum. Ben gitmeyince kimse gitmiyor. Ama en ilginci Tayyip bey gitmiyor. O da gitmiyor. O TRT genel müdürünün yerinde olsam ben istifa ederdim" dedi.

Akşener, "Türk ordusunun yeniden Metehan'ın ordusu olabilmesi için öncelikle cumhurbaşkanı olur olmaz Işıklar ve Kuleli askeri liselerini açacağım" diye konuştu.