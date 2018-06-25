Meral Akşener yarın açıklama yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in yarın gerçekleştirilecek Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacağı duyuruldu.

24 Haziran seçimlerinde istediği başarıyı yakalayamayan ancak katıldığı ilk seçimde 44 vekil çıkarmayı başaran İYİ Parti'de Meral Akşener, sessizliğini koruyor. İYİ Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Sputnik Türkiye

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