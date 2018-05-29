Merkel'dan Erdoğan'a Berlin daveti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Şansölyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti. Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği öğrenildi. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile bir araya geldi Öte yandan Çavuşoğlu, Solingen'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Maas görüşme öncesi Solingen Faciası anıtına çiçek bıraktı. AA

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