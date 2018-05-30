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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Merkel'in daveti hakkında Çavuşoğlu'ndan açıklama

30 Mayıs 2018, Çarşamba 12:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başbakan Merkel'in 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiğini yineledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğini, bunun gayet doğal olduğunu ve bu davetin Türkiye'de seçim kararından önce gerçekleştiğini yineledi.

Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Almanya Başbakanı Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet ettiğine ilişkin basında çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, bir şansölyenin, dışişleri bakanına elden davet mektubu vermeyeceğine dikkati çekerek "Olayın özü ne? Cumhurbaşkanımız, son telefon görüşmelerinde hem (Frank-Walter) Steinmeier ile hem Merkel ile yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanımızın Almanya ziyareti görüşüldü ve Almanya'ya beklediklerini de söylediler. O zaman daha seçim kararı çıkmamıştı." dedi.

Kendisinin, Merkel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını ilettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Kendisi de dedi ki; 'Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini planlayacağız, sayın cumhurbaşkanını bekliyoruz.' Ama resmi davet demedi. Dolayısıyla daha önce konuşulan konunun devamıdır. Bu da son derece doğaldır. Seçimlerden sonra sayın cumhurbaşkanının ziyaretini bekliyoruz demesi de bir başbakan için gayet doğaldır." diye konuştu.

Bu davet tartışmalarının arkasında başka bir boyut olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

"Başka bir boyut yoktur. Seçim için buradan bir prim toplamaya da çalışmıyoruz. Koskoca Türkiye, 'Almanya davet etti bak işte seçimlere faydası olacak' diye düşünmüyoruz. Bir taraftan seçim kampanyasını yürütürken, diğer taraftan devletimizin işlerini takip ediyoruz. Sonuçta seçim gelip geçecek. Seçim sonrası çalışmaları da planlamamız lazım. Bunların adımlarını da atıyoruz. Halkımızın huzuruna çıkmak önemli ama özellikle dış politikayla ilgili planlamalar, adımlar öncede atılır ki ziyaretler başarılı olsun, takvim önceden belirlenir, haydi son gün ben geliyorum olmaz. Sayın Merkel'in de gayet güzel şekilde 'sayın cumhurbaşkanının seçimlerden sonra ziyaretini bekliyoruz' demesi gayet doğal bir şey."

AA

Etiketler: çavuşoğlu, erdoğan, merkel, davet, berlin, türkiye, almanya
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