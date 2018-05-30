Metal yorgunluğu zihniyetlerinde

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “Ranta dayalı yatırımlar değil, ülkeyi güçlendirecek, üretken yatırımlar yapacağız” dedi.

Türkiye siyasetinde bir ilke imza atarak e-mitingler gerçekleştiren Karamollaoğlu, “Milletimizden sandığa mutlaka gitmesini istiyoruz. İçinde bulunduğunuz problemleri çözebileceğine, doğru adımlar atacağına inandığınız bir zihniyete oy vererek sandığa sahip çıkın. Mühendisler bilir. Bir malzeme metal yorgunluğuna uğrarsa artık kullanılmaz. Aslında Ak Parti’nin teşkilatlarında metal yorgunluğu yok. Zihniyetinde var. Problem çözemiyor çünkü” ifadelerini kullandı.

Adalet mekanizması darmadağın

Hükümetin en önemli özelliğinin çelişkiler yumağı haline gelmesi olduğunu söyleyen Temel Karamollaoğlu, “Yanlışlarını söyleyip, bunu düzeltmek için parmaklarını bile oynatmıyorlar. İtiraflarda bulunup, hala o yanlışlarda ısrar ediyorlar. Adaletten kimse emin değil. Adalet mekanizması darmadağın edildi. OHAL olağan hale geldi. Siz iki seneye yakın bir süre geçmesine rağmen bu problemi çözemediyseniz, zaten çözemezsiniz. Adalet olmazsa zıttı tecelli eder, zulüm olur. Adalet ortadan kalkarsa o boşluğu zulüm doldurur. Hak ve hukuk rafa kalkarsa insanlar kendi hukukları için yol aramaya başlarlar. Haksız yere görevden alınan, tutuklanan insanlar zan altındadır. Hâkimlerin, savcıların, valilerin, rektörlerin, hatta milletvekillerinin bile güvencesi kalmadı. Bugünkü iktidar yönetme kabiliyetini kaybetti. Onun için OHAL’i uzatıyorlar” dedi.

İstanbul - Aslan Özdemir