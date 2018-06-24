Meteoroloji'den 6 ile ''sağanak'' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Giresun ve Ordu'da yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun'da saat 21.00'e kadar, Ordu'da ise saat 20.00'ye kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu'da 4 ilde sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batılı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.