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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

''Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yer olacak" sözleri hakkında suç duyurusu

19 Mart 2018, Pazartesi 19:13
''Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yer olacak" sözleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ı, Saraçhane'deki İBB önünde düzenledikleri eylemle Halkevler üyesi bir grup, protesto etti.

Yaklaşık 20 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında İBB önünde buluşarak, 'AKP İl Başkanlığı değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi' yazılı pankart açtı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, 'Memleketi böyle yönetemezsiniz', 'Herkese eşit kamu hizmeti' şeklinde sloganlar atıldı.

UYSAL HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yapılan basın açıklamasında özetle "Uysal'a hatırlatıyoruz, AKP İl Başkanlığı değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor. İstanbul'u eşitsizlikle, ayrımcılıkla, kayırmacılıkla yönetemezsin, izin vermeyeceğiz. Belediyeler, tüm yurttaşlar için eşit kamu hizmeti üretmekle, kaynaklarını kamu yararı için kullanmakla yükümlüdür" denildi. Ayrıca açıklamada, Uysal için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. 

Basın açıklamasının ardından grup, açtıkları pankartı İBB Başkanlık binasının önündeki bahçe girişine astıktan sonra, olaysız bir şekilde dağıldı. Ardından kısa bir sürede gelen İBB'nin güvenlik görevlileri de pankartı kaldırdı. 

Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak

DHA

Etiketler: mevlüt uysal, ibb
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